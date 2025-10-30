Mortal Kombat: Legacy Kollection: Update zu Lobbys und Online-Spiel

So funktionieren Lobbys und das Online-Spiel in Mortal Kombat: Legacy Kollection.

Digital Eclipse hat Einzelheiten zur Funktionsweise von Lobbys und dem Online-Spiel der Mortal Kombat: Legacy Kollection gemacht.

Zum heutigen Launch der Sammlung werden Spieler in einem Quick Match zufällig mit einem anderen Spieler verbunden, wo sie inklusive Rollback Netcode gegeneinander online kämpfen.

In den Einstellungen könnt ihr vorab eure bevorzugte Eingabeverzögerung anpassen oder wählen, ob euer Gegner eine bestimmte Verbindungsstärke haben müssen.

Für die Zukunft plant man private Lobbys und Matches in einer Gruppe.

Schließlich führte man noch eine Liste der Spiele auf, die Online-Spiele auf PC und Konsole unterstützen.

Mortal Kombat — Arcade, SNES, Genesis

Mortal Kombat II — Arcade, SNES, Genesis, 32X

Mortal Kombat 3 — Arcade, SNES, Genesis

Ultimate Mortal Kombat 3 — Arcade, SNES

Ultimate Mortal Kombat 3 – Wavenet — Arcade

Mortal Kombat Trilogy — PS1

Mortal Kombat 4 — Arcade (außer Switch 1)