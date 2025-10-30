Mortal Kombat: Legacy Kollection: Update zu Lobbys und Online-Spiel

Digital Eclipse hat Einzelheiten zur Funktionsweise von Lobbys und dem Online-Spiel der Mortal Kombat: Legacy Kollection gemacht.
Zum heutigen Launch der Sammlung werden Spieler in einem Quick Match zufällig mit einem anderen Spieler verbunden, wo sie inklusive Rollback Netcode gegeneinander online kämpfen.
In den Einstellungen könnt ihr vorab eure bevorzugte Eingabeverzögerung anpassen oder wählen, ob euer Gegner eine bestimmte Verbindungsstärke haben müssen.
Für die Zukunft plant man private Lobbys und Matches in einer Gruppe.
Schließlich führte man noch eine Liste der Spiele auf, die Online-Spiele auf PC und Konsole unterstützen.
- Mortal Kombat — Arcade, SNES, Genesis
- Mortal Kombat II — Arcade, SNES, Genesis, 32X
- Mortal Kombat 3 — Arcade, SNES, Genesis
- Ultimate Mortal Kombat 3 — Arcade, SNES
- Ultimate Mortal Kombat 3 – Wavenet — Arcade
- Mortal Kombat Trilogy — PS1
- Mortal Kombat 4 — Arcade (außer Switch 1)
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab über Mittag eine Stunde Trilogy gespielt, Gott waren die Titel früher hart. Wurde direkt im ersten Match nach feinster Art des Kombats mit einem Brutality hingerichtet, nur um dann im zweiten Kampf durch einen Stage Fatality in Lava zu versinken. Und dabei war ich früher mal gut in den Spielen… aber die moderne Videospielwelt und das Alter haben mir wohl einen Streich gespielt… da heisst es Training, Training, Training!
Ja geil. Warte aber noch ab. Ist für mich eigentlich nur nostalgie.läuft ja nicht weg.
Da bekomme ich direkt Lust heute Abend mit meinem Mortal Kombat Spiel ein paar Runden zu kämpfen.