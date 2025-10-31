Mortal Kombat: Legacy Kollection: Wertungen zur Sammlung mit den Kult-Prüglern

Die Mortal Kombat: Legacy Kollection ist für Konsolen erhältlich – schaut euch die ersten Wertungen der Fachpresse an.

Elf Klassiker sind in der Mortal Kombat: Legacy Kollection enthalten. Die Sammlung ist jetzt für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Die Mortal Kombat: Legacy Kollection bringt die klassischen Spiele der Reihe in überarbeiteter Form zurück. Mit zeitgemäßen Funktionen wie Online-Multiplayer und Rollback-Netcode sorgt sie für flüssige Matches – unabhängig von der Entfernung der Spieler.

Ergänzt wird die Sammlung durch eine interaktive Dokumentation, die spannende Einblicke in die Entstehung, kulturelle Bedeutung und Entwicklung der Kultserie bietet.

Schaut euch die ersten internationalen Wertungen zur Umsetzung der Spielesammlung von Digital Eclipse und NetherRealm.

Aktuell liegt die Bewertung von Mortal Kombat: Legacy Kollection auf Opencritic bei 86 bzw. bei 88 auf Metacritic.

Mortal Kombat: Legacy Kollection – Medaillenspiegel

PlayStation Universe 9,5/10

COGconnected 95

Gaming Nexus 9,5/10

GameSpot 9/10

Push Square 9/10

CGMagazine 9/10

Generación Xbox 85/100

XboxEra 8,2/10

IGN USA 8/10

Shacknews 8/10

GameSpew 8/10