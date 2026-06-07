Mortal Shell II: Beta-Trailer zeigt gnadenlose Kämpfe gegen falsche Götter

Brutale Kämpfe, mächtige Kriegerhüllen und der Sturz falscher Götter stehen im Mittelpunkt von Mortal Shell II. Das eigenständige Sequel wurde mit einem neuen Trailer vorgestellt, der gleichzeitig auf die verfügbare Beta auf Steam aufmerksam macht.

Die Fortsetzung bleibt den Wurzeln der Reihe treu und setzt erneut auf fordernde Action-RPG-Gefechte mit hohem Risiko. Spieler übernehmen die Kontrolle über verschiedene Shells, die jeweils eigene Kampfstile und Fähigkeiten mitbringen. Durch den Wechsel zwischen diesen Kriegerhüllen sollen sich unterschiedliche Strategien und Spielweisen ergeben.

Inhaltlich dreht sich die Geschichte um eine verwüstete Welt, deren Schicksal eng mit mächtigen falschen Göttern verknüpft ist. Die Aufgabe der Spieler besteht darin, diese Herrscher zu stürzen und die Welt von ihrem Einfluss zu befreien.

Der aktuelle Trailer gewährt einen Blick auf die düstere Atmosphäre, die aggressiven Kämpfe und die Gegner, denen sich Spieler im Verlauf des Abenteuers stellen müssen.

Mortal Shell II erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.