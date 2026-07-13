Mortal Shell II: Devout Edition bietet bis zu 72 Stunden Early Access

Mortal Shell II lässt Vorbesteller schon vor dem Release spielen – das steckt hinter der Devout Edition.

Bis zu 72 Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart können Vorbesteller der Devout Edition bereits in Mortal Shell II einsteigen. Das Dark-Fantasy-Action-RPG erscheint weltweit am 20. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam zum Preis von 49,99 Euro in der Standard Edition.

Entwickler Cold Symmetry und Publisher Playstack haben den weltweiten Veröffentlichungstermin bestätigt. Digitale Vorbestellungen sind ab sofort auf allen Plattformen möglich. Neben der Standard Edition wird auch eine Devout Edition für 59,99 Euro angeboten, die unter anderem acht Obsidian-Shell-Skins sowie den Advanced Access beinhaltet.

Bis zu drei Tage früher ins Abenteuer

Der größte Vorteil der Devout Edition ist der frühere Zugang zum Spiel. Wer diese Version vorbestellt, kann Mortal Shell II im Rahmen des Advanced-Access-Programms bis zu 72 Stunden vor dem offiziellen Release auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielen.

Zusätzlich erscheint am 20. August eine physische Revered Edition für PlayStation 5. Diese enthält unter anderem ein Steelbook, ein umfangreiches Artbook, exklusive Kunstdrucke und eine Sammlerbox.

Eigenständige Fortsetzung mit kompakter Open World

Nach mehr als vier Jahren Entwicklung setzt Mortal Shell II erneut auf anspruchsvolle Kämpfe, erweitert das Konzept des Vorgängers jedoch um eine zusammenhängende offene Spielwelt mit über 60 Dungeons.

Dabei bleibt die Welt bewusst kompakt gestaltet und soll intensive Erkundung ermöglichen, ohne Spieler mit unnötigen Laufwegen aufzuhalten. Vorkenntnisse aus dem ersten Mortal Shell sind laut den Entwicklern nicht erforderlich, da die Fortsetzung eine eigenständige Geschichte erzählt.

Shells bestimmen den Kampfstil

Im Mittelpunkt stehen erneut die sogenannten Shells – die Hüllen gefallener Krieger, deren Fähigkeiten übernommen werden können. Jede Shell verfügt über eigene Stärken, individuelle Fertigkeiten und eine eigene Hintergrundgeschichte.

Zusammen mit verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen sollen Spieler ihren bevorzugten Kampfstil frei entwickeln und gleichzeitig die Geheimnisse der zerfallenden Spielwelt aufdecken.

Erfolgreiche Beta vor dem Release

Bereits die kürzlich durchgeführte Beta stieß auf großes Interesse. Laut den Entwicklern wurde sie innerhalb von weniger als zwei Wochen von mehr als 500.000 Spielern auf Steam heruntergeladen. Zudem erzielten Inhalte rund um das Spiel auf Plattformen wie YouTube, Twitch und TikTok zusammen mehr als sechs Millionen Aufrufe.