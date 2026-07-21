Mortal Shell II: PS5-Spiel schon vor Release ausverkauft – neue Debatte um Disc-Version

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Image: PlayStack

Die limitierte PS5-Edition von Mortal Shell 2 ist vielerorts bereits vergriffen und sorgt erneut für Diskussionen über die Zukunft physischer Spiele.

Die limitierte Revered Edition von Mortal Shell 2 für PlayStation 5 ist bereits Wochen vor dem Release in vielen Regionen ausverkauft. Publisher Playstack spricht von einer deutlich höheren Nachfrage als erwartet und entschuldigt sich bei Spielern, die keine physische Version mehr vorbestellen konnten.

Nachfrage übertrifft die Erwartungen

Die Revered Edition enthält neben der Disc unter anderem ein SteelBook und weitere Sammlerstücke. Laut Playstack sind die verfügbaren Kontingente bei zahlreichen Händlern inzwischen vollständig reserviert. Aufgrund der langen Produktionszeiten sei die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass vor dem Verkaufsstart noch weitere Exemplare hergestellt werden können.

Der Publisher prüft nach eigenen Angaben gemeinsam mit seinem Vertriebspartner die anhaltende Nachfrage. Ob nach dem Release zusätzliche Exemplare produziert werden, sei derzeit allerdings offen und liege nicht allein in der Entscheidung des Unternehmens.

Diskussion über physische Spiele flammt erneut auf

Der Ausverkauf hat in den sozialen Netzwerken erneut eine Debatte über die Zukunft physischer Spiele ausgelöst. Zahlreiche Spieler verwiesen auf die weiterhin hohe Nachfrage nach Disc-Versionen und richteten ihre Kritik an PlayStation, nachdem Sony zuletzt verstärkt auf digitale Veröffentlichungen gesetzt hatte.

Auch Daniel Ahmad, Director of Research & Insights bei Niko Partners, äußerte sich zu dem Thema. Seiner Einschätzung nach zeige der Erfolg limitierter physischer Editionen, dass dieses Modell weiterhin funktionieren könne. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass es sich im Fall von Mortal Shell 2 in erster Linie um ein begrenztes Angebot und nicht ausschließlich um eine außergewöhnlich hohe Nachfrage handle.

Release bereits im August

Mortal Shell 2 erscheint am 20. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Bereits vor dem Launch können Spieler den kostenlosen Prolog ausprobieren und sich einen ersten Eindruck vom kommenden Souls-like verschaffen.

Quelle
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45 Kommentare Added

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  1. CodeX 68360 XP Romper Domper Stomper | 21.07.2026 - 09:30 Uhr

    Ok Leute ich gebe es zu.
    Ich bin schuld am Disc-Aus, weil ich seit 2018 nur Digital kaufe. 😭

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  2. Alarith 27930 XP Nasenbohrer Level 4 | 21.07.2026 - 09:58 Uhr

    Oh eine limitierte Auflage ist ausverkauft. Damit hat ja überhaupt keiner gerechnet. Ist bestimmt bloß eine protest Aktion. 😉

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  3. Devilsgift 156985 XP God-at-Arms Gold | 21.07.2026 - 10:03 Uhr

    Ich hätte schon noch gerne die Wahl. Bin mal gespannt wie das ganze weitergeht.

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  4. Kitomy 107505 XP Master User | 21.07.2026 - 10:15 Uhr

    Ich glaube das wird jetzt so ziemlich jede DISC Version betreffen .
    Denn so limitiert man ja künstlich auch die tatsächlichen Zahlen von Disc zu Digital.

    Sony freut sich…

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    • Iceonly2 6420 XP Beginner Level 3 | 21.07.2026 - 10:22 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Genau sieht man jetzt schon. Die XBOX Disk Version vom Halo Remake ist auf Amazon jetzt schon ausverkauft.
      Weiterhin wird behauptet, es kauft ja keiner mehr Disk ^^

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