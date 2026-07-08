Mortal Shell II: Release-Termin für August bestätigt

Für Mortal Shell II steht der Veröffentlichungstermin nun fest. Das eigenständige Action-Rollenspiel erscheint weltweit am 20. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam).
Als eigenständige Fortsetzung setzt Mortal Shell II erneut auf anspruchsvolle Kämpfe mit hohem Risiko und einem schnellen Kampfsystem. Spieler übernehmen die Kontrolle über verschiedene Kriegerhüllen, stellen sich falschen Göttern entgegen und kämpfen darum, eine verwüstete Welt zu erlösen.
Parallel zur Terminankündigung haben die Entwickler außerdem die Devout Edition zur Vorbestellung freigegeben. Käufer dieser Edition erhalten bis zu 72 Stunden Vorabzugang vor dem offiziellen Release.
Schaut euch hier den neusten Trailer an:
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Trailer flasht, aber ich bleib erst mal entspannt. Diese 72 Stunden Early Access riechen mir zu sehr nach „bezahltem Bug-Testing“ ,-). Bevor ich loslege, warte ich ganz gemütlich die ersten echten Reviews ab. Mein Backlog ist eh noch riesig und mein Blutdruck freut sich über die Geduld! 😉
Das ist doch ein Soulslike 🤔 da bin ich Raus
Wieso?
Meine Frust grenze ist bei solchen spielen leider zu gering mittlerweile 😅
Ich kam in den Vorgänger nicht rein,aber es sieht interessant aus… Nun gut, bei dem Releasetermin wirds schnell günstig.
Ich kann mich spontan an kein Spiel erinnern welches im August erschienen ist und ein Erfolg war 😅
Sollte besser als der Vorgänger werden 👍.
Sieht gut aus aber das war es auch schon. Bei soulslike bin ich raus.
Ui, Paradise Lost! Netter Trailer. Hoffe auf ein besseres RPG System, im ersten Teil fand ich es irgendwie doof.
Die Idee an sich war gut, die Umsetzung nicht, zu verwirrend und schlecht umgesetztes, unausgewogenes Leveldesign.
Nice wieder ein Soulslike wo ich wieder ins Schwitzen komme 😉👍
Diesmal ohne mich, viel zu schwer und frustrierend war der erste Teil. Nur durch den cloud speichertrick durchgespielt. An sich war der erste Teil toll, aber es fehlte ein Easy Modus für Warmduscher wie mich.
Trailer sieht sehr gut aus die Frage ist nun wird es XBOX Play Anywhere? Denn im XBOX trailer wird am Ende nur XBOX gezeigt.