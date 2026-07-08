Mortal Shell II: Release-Termin für August bestätigt

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Image: PlayStack

Mortal Shell II erscheint am 20. August für Xbox, PS5 und PC – schaut euch den neuen Trailer an.

Für Mortal Shell II steht der Veröffentlichungstermin nun fest. Das eigenständige Action-Rollenspiel erscheint weltweit am 20. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam).

Als eigenständige Fortsetzung setzt Mortal Shell II erneut auf anspruchsvolle Kämpfe mit hohem Risiko und einem schnellen Kampfsystem. Spieler übernehmen die Kontrolle über verschiedene Kriegerhüllen, stellen sich falschen Göttern entgegen und kämpfen darum, eine verwüstete Welt zu erlösen.

Parallel zur Terminankündigung haben die Entwickler außerdem die Devout Edition zur Vorbestellung freigegeben. Käufer dieser Edition erhalten bis zu 72 Stunden Vorabzugang vor dem offiziellen Release.

Schaut euch hier den neusten Trailer an:

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12 Kommentare Added

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  1. Beat1980 960 XP Neuling | 08.07.2026 - 17:57 Uhr

    Trailer flasht, aber ich bleib erst mal entspannt. Diese 72 Stunden Early Access riechen mir zu sehr nach „bezahltem Bug-Testing“ ,-). Bevor ich loslege, warte ich ganz gemütlich die ersten echten Reviews ab. Mein Backlog ist eh noch riesig und mein Blutdruck freut sich über die Geduld! 😉

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  3. Ash2X 352660 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.07.2026 - 18:14 Uhr

    Ich kam in den Vorgänger nicht rein,aber es sieht interessant aus… Nun gut, bei dem Releasetermin wirds schnell günstig.
    Ich kann mich spontan an kein Spiel erinnern welches im August erschienen ist und ein Erfolg war 😅

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  6. the-last-of-me-x 90205 XP Posting Machine Level 1 | 08.07.2026 - 19:47 Uhr

    Ui, Paradise Lost! Netter Trailer. Hoffe auf ein besseres RPG System, im ersten Teil fand ich es irgendwie doof.

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  8. yorkischnuffi 1160 XP Beginner Level 1 | 08.07.2026 - 20:33 Uhr

    Diesmal ohne mich, viel zu schwer und frustrierend war der erste Teil. Nur durch den cloud speichertrick durchgespielt. An sich war der erste Teil toll, aber es fehlte ein Easy Modus für Warmduscher wie mich.

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  9. 2run 38340 XP Bobby Car Rennfahrer | 08.07.2026 - 21:33 Uhr

    Trailer sieht sehr gut aus die Frage ist nun wird es XBOX Play Anywhere? Denn im XBOX trailer wird am Ende nur XBOX gezeigt.

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