Mortal Shell II: Release-Termin für August bestätigt

Mortal Shell II erscheint am 20. August für Xbox, PS5 und PC – schaut euch den neuen Trailer an.

Für Mortal Shell II steht der Veröffentlichungstermin nun fest. Das eigenständige Action-Rollenspiel erscheint weltweit am 20. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam).

Als eigenständige Fortsetzung setzt Mortal Shell II erneut auf anspruchsvolle Kämpfe mit hohem Risiko und einem schnellen Kampfsystem. Spieler übernehmen die Kontrolle über verschiedene Kriegerhüllen, stellen sich falschen Göttern entgegen und kämpfen darum, eine verwüstete Welt zu erlösen.

Parallel zur Terminankündigung haben die Entwickler außerdem die Devout Edition zur Vorbestellung freigegeben. Käufer dieser Edition erhalten bis zu 72 Stunden Vorabzugang vor dem offiziellen Release.

Schaut euch hier den neusten Trailer an: