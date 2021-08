Mortal Shell: DLC zur Veröffentlichung kostenlos für alle

Mortal Shell feiert am Mittwoch seinen ersten Geburtstag mit der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Roguelike-Erweiterung The Virtuous Cycle. Die Erweiterung ist zur Jubiläumsfeier fünf Tage lang umsonst verfügbar.

Vom 18. bis zum 23. August können Spieler The Virtuous Cycle kostenlos herunterladen und für immer behalten – die umfangreiche Erweiterung wartet mit einem neuen Roguelike-Modus, einer neuen spielbaren Hülle und einer wandelbaren Axatana-Waffe auf.

Nach diesem Zeitraum wird die Erweiterung für 6,99€ verfügbar sein.

Während der ersten fünf Tage ist die Erweiterung auf allen Plattformen, auf denen das Hauptspiel verfügbar ist, kostenlos, also auf Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Epic Games Store und GOG.COM.

„Seit dem Launch von Mortal Shell im August 2020 haben wir darüber nachgedacht, wie wir unseren Fans etwas wirklich Besonderes bieten können, um uns bei ihnen für ihre Unterstützung zu bedanken“, sagt Kiron Ramdewar, Head of PC and Console beim Mortal Shell-Publisher Playstack. „Die Erweiterung The Virtuous Cycle ist voller Inhalte, über die sich die Fans des Genres freuen werden und sie bietet zudem einen einzigartigen Einstieg in die atmosphärische Welt von Mortal Shell. Wir können es kaum erwarten, mitzuerleben, wie neue und alte Spieler den neuen Roguelike-Modus angehen und die Tiefen von Fallgrim erkunden werden.“