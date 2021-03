Mortal Shell: Enhanced Edition für Next-Gen-Konsolen erhältlich

Autor:, in / Mortal Shell

Das letzten Sommer erschienene Soulslike Mortal Shell, bei dem Spieler in die sterblichen Hüllen gefallener Kämpfer schlüpfen und sich durch eine erbarmungslose Welt kämpfen, ist ab heute in der verbesserten Enhanced Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Im April erscheint eine physische Edition in normaler und limitierter Fassung mit Artbook und weiteren Extras. Darüber hinaus hat Publisher Playstack bekannt gegeben, dass sich Mortal Shell bis heute bereits 500.000 mal verkauft hat.

Der neue Trailer zu Mortal Shell: Enhanced Edition:

Mortal Shell: Enhanced Edition präsentiert die beunruhigende Schönheit des Spiels in neuer Pracht, mit gestochen scharfen Details, verbesserten Texturen, 4K-Auflösung, schnelleren Ladezeiten und DualSense-Unterstützung. Auf PS5 und Xbox Series X läuft die Enhanced Edition mit 4K60 FPS, auf Xbox Series S mit 4K30 FPS.

„Mortal Shell läuft für Playstack weiterhin fantastisch“, meint Harvey Elliott, Chief Executive des Publishers. „500-000 verkaufte Einheiten sind für die wundervollen, talentierten Entwickler bei Cold Symmetry ein verdientes Ergebnis. Wir schauen mit viel Zuversicht in die Zukunft des Spiels, die heute mit dem Erscheinen von Mortal Shell: Enhanced Edition beginnt. Unsere Fans sind unglaublich und wir können es kaum erwarten, ihnen zu verraten, was als Nächstes auf sie wartet.“

Playstack hat zudem Details zum limitierten Mortal Shell: Enhanced Edition – Deluxe Set bekannt gegeben, das ab April in Europa und Nordamerika verfügbar ist. Die physische Edition enthält ein 140-seitiges Artbook mit nie gezeigter Concept Art und Illustrationen, außerdem ein exklusives Wendecover und künstlerische Postkarten. Sie wird als limitierte Edition in Deutschland über Flashpoint und Media Markt zum Preis von 39,99 € vertrieben. Eine physische Standard-Edition erscheint ebenfalls im April.

Mortal Shell: Enhanced Edition ist nun als komplett kostenloses Next-Gen-Upgrade für Besitzer der PS4- und Xbox One-Version verfügbar. Neukunden erhalten die Next-Gen-Version zum selben Preis wie die alte Version, für 29,99 €.

PlayStation-Spieler können ihre Spielstände nicht von PS4 auf PS5 übertragen und müssen ein neues Spiel beginnen.