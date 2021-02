Mortal Shell: Release-Termin zur Enhanced-Edition

Autor:, in / Mortal Shell

Das Soulslike Mortal Shell, in dem der Spieler von verschiedenen Hüllen Besitz ergreift und sich durch eine mysteriöse und tödliche Welt kämpft, erschien letztes Jahr für PS4, Xbox One und im Epic Game Store und ist ab März in einer komplett überarbeiteten Fassung für die neuen Konsolen erhältlich.

Texturen und Auflösung wurden verbessert. Der Release-Termin ist der 4. März 2021 vorerst digital. Später soll das Spiel auch eine physische Deluxe Edition erhalten.

Auf unsere Anfrage hat uns der Entwickler mitgeteilt, dass das Upgrade für Xbox One-Besitzer dank Smart Delivery kostenlos sein wird.

Trailer: https://youtu.be/f1ubuNuBKtk