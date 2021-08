Mortal Shell: The Virtuous Cycle für kurze Zeit kostenlos

Autor:, in / Mortal Shell

Mortal Shell: The Virtuous Cycle ist fünf Tage lang kostenlos verfügbar! Wer den DLC herunterlädt, kann ihn für immer behalten.

Heute am 18. August erscheint The Virtuous Cycle, die umfangreiche neue Erweiterung des Soulslike Mortal Shell für PC, PlayStation und Xbox – und zwar kostenlos für alle Besitzer des Spiels.

Zum Dank an alle Fans des Spiels wird die Erweiterung die ersten fünf Tage ab Launch kostenlos verfügbar sein. Wer sie in diesem Zeitraum über das Spiel herunterlädt, kann sie für immer behalten! Dazu ist das Rotting Christ Pack ebenfalls kostenlos. The Virtuous Cycle fügt dem Spiel einen Roguelike-Modus hinzu, außerdem eine neue spielbare Hülle und die Waffe Axatana.