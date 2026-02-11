Mortanis Prisoners: Gnadenloses Fegefeuer im neuen Survival‑Horror

Mortanis Prisoners: Der neue Survival‑Horror schickt euch in ein gnadenloses Fegefeuer.

Manchmal beginnt Horror nicht mit einem Monster, sondern mit einem Erwachen. In Mortanis Prisoners, dem neuen First‑Person‑Survival‑Horror für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, öffnet ihr die Augen in einem Operationssaal – und der Tod selbst begrüßt euch.

Nicht als Feind, sondern als Bote: Ihr seid im Fegefeuer gefangen, und der Weg hinaus ist grausamer als das Schicksal, das ihr hinter euch gelassen habt.

Ihr schlüpft in die Rolle von Justina, einer polnischen Widerstandskämpferin, die in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager gefangen war.

Doch statt Erlösung erwartet sie eine Zwischenwelt, die aus Albträumen, Erinnerungen und verzerrten Fragmenten ihrer Vergangenheit besteht. Jeder Schritt führt tiefer in eine Realität, die sich weigert, logisch zu bleiben.

Ein Horrortrip zwischen Shooter‑Mechanik und Puzzles

Mortanis Prisoners setzt auf eine Mischung aus bedrückender Atmosphäre, präzisem Gunplay und klassischen Survival‑Elementen.

Ihr jongliert mit begrenzten Ressourcen, löst Umwelt‑Rätsel und kämpft euch durch groteske Manifestationen des Fegefeuers. Die Entwickler setzen auf die Unreal Engine, um die Umgebung dicht, dunkel und klaustrophobisch wirken zu lassen.

Die wichtigsten Features im Überblick

Düsteres, bedrückendes Setting

Story‑fokussiertes Horror‑Erlebnis

Realistische Shooter‑Mechaniken

Umwelt‑Rätsel mit Anspruch

Taktisches Ressourcen‑ und Inventarmanagement

Mortanis Prisoners erscheint am 20. Februar 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der offizielle Launch‑Trailer steht bereits bereit und zeigt erste Eindrücke der albtraumhaften Zwischenwelt, in der Justina ums Überleben kämpft.