Moss: The Forgotten Relic: Aus zwei Spielen wird ein Abenteuer

Moss: The Forgotten Relic ist ab sofort für Xbox, PlayStation, Switch und PC erhältlich.

Mit Moss: The Forgotten Relic veröffentlicht Polyarc eine überarbeitete Neuauflage der gefeierten Abenteuerreihe rund um die mutige Maus Quill. Das Spiel ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC via Steam erhältlich.

Die Neuauflage vereint erstmals die komplette Geschichte von Quill in einem einzigen Paket. Enthalten sind Moss, Moss: Book II sowie der Twilight Garden DLC, die gemeinsam als durchgängiges Abenteuer mit überarbeiteter Präsentation erlebt werden können.

Im Mittelpunkt steht erneut Quill, die sich auf eine gefährliche Reise begibt, um ihre Welt vor uralten arkanen Mächten zu beschützen. Spieler begleiten die kleine Heldin nicht nur, sondern werden als geheimnisvoller Begleiter selbst Teil der Geschichte und bauen im Verlauf des Abenteuers eine enge Verbindung zu ihr auf.

Die Reise führt durch eine handgefertigte Fantasywelt mit detailreichen Diorama-Schauplätzen. Neben Erkundung stehen Umgebungsrätsel, Kämpfe gegen magische Kreaturen sowie die Suche nach verborgenen Geheimnissen im Mittelpunkt.

Für die Neuauflage wurden außerdem zahlreiche Verbesserungen umgesetzt. Dazu gehören modernisierte Grafik, neu gestaltete Zwischensequenzen, überarbeitete Kameraführung sowie plattformspezifische Optimierungen. Wer sich ausschließlich auf die Geschichte konzentrieren möchte, kann Kämpfe dank einer neuen Barrierefreiheitsoption überspringen.

Mit mehr als 160 Auszeichnungen und Nominierungen zählt die Moss-Reihe zu den erfolgreichsten Indie-Abenteuerspielen der vergangenen Jahre. Moss: The Forgotten Relic bringt Quills vollständige Reise nun erstmals als zusammenhängendes Erlebnis auf PC und Konsolen.