Moss: The Forgotten Relic: Quills komplettes Abenteuer ab 16. Juli auf Xbox

Moss: The Forgotten Relic: VR-Erfolg erscheint im Juli als Neuauflage für Xbox und Konsolen

Eine Neuauflage der preisgekrönten Moss-Abenteuer wurde von Polyarc offiziell angekündigt. Unter dem Titel Moss: The Forgotten Relic erscheint die komplette Geschichte von Quill erstmals für Xbox-Konsolen und weitere Plattformen außerhalb der Virtual-Reality-Welt.

Das neue Paket vereint die Inhalte von Moss und Moss: Book II zu einem durchgängigen Abenteuer. Im Mittelpunkt steht erneut die junge Maus Quill, die sich auf eine gefährliche Reise begibt, um ihre Heimat vor uralten magischen Kräften und vergessenen Bedrohungen zu retten.

Die Handlung entfaltet sich in einer märchenhaften Fantasy-Welt, die wie die Seiten eines lebendigen Bilderbuchs inszeniert wird. Spieler begleiten Quill durch ein gefallenes Königreich, lösen Umgebungsrätsel und stellen sich zahlreichen Hindernissen und Feinden.

Ein besonderes Merkmal bleibt die enge Verbindung zwischen Spieler und Heldin. Anders als in vielen klassischen Abenteuerspielen übernehmen Spieler nicht direkt die Rolle von Quill, sondern treten als eine Art Beschützer auf, der die junge Maus auf ihrem Weg unterstützt. Diese doppelte Perspektive soll eine stärkere emotionale Bindung zwischen beiden Figuren schaffen.

Für die Neuauflage wurde das ursprüngliche VR-Erlebnis speziell für klassische Konsolen und PC angepasst. Dadurch können Spieler die komplette Geschichte erstmals ohne VR-Headset erleben.

Wer bereits vor dem Release einen Blick auf das Abenteuer werfen möchte, erhält dazu schon bald Gelegenheit. Eine Demo-Version für Steam steht ab dem 8. Juni zur Verfügung und gibt erste Einblicke in die überarbeitete Steuerung sowie die Neuinterpretation des Spieler-Charakter-Verhältnisses.

Moss: The Forgotten Relic erscheint am 16. Juli 2026 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC.