Moss: The Forgotten Relic: Remaster vereint beide Teile für PC und Konsolen

Mit Moss: The Forgotten Relic kehrt die beliebte Adventure-Reihe in einer neu aufgelegten und technisch überarbeiteten Version auf PC und Konsolen zurück.
Der Titel erscheint im Sommer 2026 und vereint erstmals Moss: Book I und Book II zu einem vollständigen Gesamtpaket, das als „Definitive Adventure“ neu konzipiert wurde. Spieler erleben die Geschichte der kleinen Heldin Quill in einem atmosphärischen, interaktiven Bilderbuch voller Magie, Ruinen und geheimnisvoller Kreaturen.
Im Zentrum steht erneut die enge Verbindung zwischen Spieler und Protagonistin. Quill erkundet ein gefallenes Königreich, das langsam von der Natur zurückerobert wird, während sie auf gefährliche Hindernisse, Rätsel und rätselhafte Bedrohungen trifft. Dabei unterstützt der Spieler sie aktiv als eine Art unsichtbarer Begleiter, der sie durch die Welt leitet und schützt.
Das Remaster bietet überarbeitete Grafik, verbesserte Performance sowie neue Zwischensequenzen und eine optimierte „Smart Follow“-Kamera. Zusätzlich sind alle Inhalte des „Dämmergarten“-DLCs enthalten. Auch neue Komfortfunktionen wie die Option, Kämpfe zu überspringen, wurden integriert, um den Zugang für ein breiteres Publikum zu erleichtern.
Ergänzt wird das Erlebnis durch handgefertigte Diorama-Rätsel, optionale Geheimnisse abseits der Hauptwege und einen orchestralen Soundtrack von Jason Graves. Laut Entwicklerteam wurde das Projekt mit großem Fokus auf Atmosphäre und emotionale Erzählung umgesetzt und mehrfach ausgezeichnet.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh, das ist nice. Schön, dass die Spiele von VR „befreit“ werden. ☺️
Wäre für mich ein Gamepass Kandidat und wenn es mich begeistert würde ich es kaufen
Habe ich beide in VR (MQ3) gespielt, haben super spaß gemacht 😊.
Kann ich mir auch gut in Flatgaming vorstellen, wenn es dort auch kein Meisterwerk sein wird
Ich bin gespannt werde es mal anschauen , kann es mir noch nicht vorstellen in VR waren die Titel auf jedenfall schon ein Meisterwerk fand ich jetzt .
Aber viele der Interaktionen kann man glaube gar nicht so gut ins Flatgaming übertragen .
Bin gespannt ob das was wird das wird viel des Zaubers dieses Spieles sicher wegnehmen , man kann das alles in Flat gar nicht so rüberbringen die ganze Interaktion mit beiden Händen in der Spielwelt oder mit der kleinen Maus .
Werde es mir trotzdem nochmal anschauen , bin neugierig mal sehen ob meine beiden PC Spiele auch die Flat Version dann direkt unterstützen oder man es neu kaufen muss auf Quest 3 ist klar da wird es die Flat Version nicht geben .
Das gefällt mir viel besser als dieses andere Ratten/mäusespiel.
Im Game Pass würde ich mal reinschauen.