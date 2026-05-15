Moss: The Forgotten Relic: Remaster vereint beide Teile für PC und Konsolen

Mit Moss: The Forgotten Relic kehrt das gefeierte VR-Abenteuer als umfassend überarbeitete Edition zurück und wird erstmals für Konsolen erscheinen

Mit Moss: The Forgotten Relic kehrt die beliebte Adventure-Reihe in einer neu aufgelegten und technisch überarbeiteten Version auf PC und Konsolen zurück.

Der Titel erscheint im Sommer 2026 und vereint erstmals Moss: Book I und Book II zu einem vollständigen Gesamtpaket, das als „Definitive Adventure“ neu konzipiert wurde. Spieler erleben die Geschichte der kleinen Heldin Quill in einem atmosphärischen, interaktiven Bilderbuch voller Magie, Ruinen und geheimnisvoller Kreaturen.

Im Zentrum steht erneut die enge Verbindung zwischen Spieler und Protagonistin. Quill erkundet ein gefallenes Königreich, das langsam von der Natur zurückerobert wird, während sie auf gefährliche Hindernisse, Rätsel und rätselhafte Bedrohungen trifft. Dabei unterstützt der Spieler sie aktiv als eine Art unsichtbarer Begleiter, der sie durch die Welt leitet und schützt.

Das Remaster bietet überarbeitete Grafik, verbesserte Performance sowie neue Zwischensequenzen und eine optimierte „Smart Follow“-Kamera. Zusätzlich sind alle Inhalte des „Dämmergarten“-DLCs enthalten. Auch neue Komfortfunktionen wie die Option, Kämpfe zu überspringen, wurden integriert, um den Zugang für ein breiteres Publikum zu erleichtern.

Ergänzt wird das Erlebnis durch handgefertigte Diorama-Rätsel, optionale Geheimnisse abseits der Hauptwege und einen orchestralen Soundtrack von Jason Graves. Laut Entwicklerteam wurde das Projekt mit großem Fokus auf Atmosphäre und emotionale Erzählung umgesetzt und mehrfach ausgezeichnet.