Moto Rush GT: Rennspiel im Video

Autor:, in / Moto Rush GT

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Moto Rush GT an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel.

In Moto Rush GT seit ihr auf einem Motorrad unterwegs und versucht innerhalb eines Zeitlimits ans Ziel zu kommen. Gestört werdet ihr vom Verkehr, es liegt nun an euch in diesem Getümmel schnell und effektiv ans Ziel zu kommen.

Doch aufgepasst, seid ihr zu schnell und kollidiert ihr mit dem Verkehr, kann euch das viel Zeit und auch die Etappe kosten. Eure Geschicklichkeit wird hier in 100 Levels auf die Probe gestellt. Eine Vielzahl an Motorrädern steht euch auch zur Verfügung, um die Etappen zu meistern.

Wir von XboxDynasty haben das Spiel ausprobiert und zeigen euch hier 21 Minuten Gameplay.

Moto Rush GT ist für 5,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store bestellt werden.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.