Moto Rush Reborn: Auf verfluchtem Motorrad durch Neo‑Tokyo

Baltoro Games stellt sein nächstes farbenfrohes Konsolenprojekt vor und schickt euch in Moto Rush Reborn auf ein übermächtiges Motorrad, das euch durch dichten Verkehr und über gefährliche Strecken jagt.
Die Mission führt euch mitten hinein in einen Kampf gegen eine dämonische Besessenheit, die ihren Ursprung in einem verfluchten Motor hat, den ihr nach einem zerstörten Rennen auf einem Schrottplatz entdeckt.
Von dort aus geht es direkt auf die glänzenden Straßen von Neo‑Tokyo, wo jede Strecke eigene Herausforderungen bereithält. Das Tempo bleibt konstant hoch, während ihr versucht, Pendler zu meiden, Hindernisse zu meistern und die Dunkelheit abzuschütteln.
Der neue Titel knüpft lose an den millionenfach verkauften Vorgänger Moto Rush GT an, setzt aber auf eine komplett neue Geschichte und mutige visuelle Akzente.
Die Level sind schnell, eng und fordern ständige Reaktionen. Wheelies steigern eure Geschwindigkeit, während ihr euch durch Verkehrsschneisen duckt, über Asphalt rutscht und euch von Rampen über neonbeleuchtete Straßenschluchten katapultieren lasst.
Jede Umgebung verändert sich dynamisch, wodurch ihr eure Beschleunigung präzise anpassen müsst, um die wechselnden Layouts zu beherrschen.
Während der Fahrt sammelt ihr dämonische Symbole ein, die handgezeichnete Manga‑Seiten freischalten und eure fortschreitende Geschichte enthüllen. Jedes Level bietet drei Fähigkeitsziele, die eure Präzision, Geschwindigkeit und Risikobereitschaft herausfordern.
Insgesamt warten 45 handgefertigte Strecken, die euch durch Kraftwerke, einstürzende Tunnel und ein neongetränktes Einkaufszentrum führen. Mit jedem Fortschritt werden die versteckten Symbole schwerer zu finden und die Herausforderungen intensiver.
Der Titel setzt auf Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 299 km/h, kombiniert mit engen Verkehrspassagen, riskanten Abkürzungen und vielfältigen Terrains. Die Mischung aus futurischem Setting, Arcade‑Racing und erzählerischen Manga‑Elementen bildet ein rasantes Gesamtpaket, das euch durch ein vibrierendes Tokio treibt.
Eine Demo erscheint bald auf Steam, während das vollständige Spiel später auf Steam, Xbox Series X S und Switch veröffentlicht wird.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Damals ™ zu 16 Bit-Zeiten hätte ich in den Arcades oder auf Amiga/SNES sowas noch gezockt.
Aber heute… Ein gutes Wipeout (wie 2097/XL, aber mit Tuning z.B.) fehlt halt jetzt schon.
Bist doch auch am PC unterwegs, oder? Dort gibt es ein paar Spiele, die an Wipeout erinnern, z.B. BallisticNG
Sicher ganz nett für einige Runden, aber sehe jetzt nicht unbedingt die Langzeitmotivation.
Also mir gefällt das Gesehene im Trailer gut.
Am meisten würde ich mir sowas wie Extreme G 2 (damals gezockt auf N64) mir wünschen , oder am besten ein Remake oder Remaster 😍 (naja man darf ja mal träumen 🤪.
Ist mal was anderes, Bike fahren aus der Ego hat bei Cyperpunk schon ordentlich Spaß gemacht aber das hier ist mir dann doch viel zu schnell 😅
Na wer kennt die Spiele noch : Biker mice from Mars , rockn roll racing und es gab noch mehr Battle Racer und eben auch das alte „Road Rage“
Ein Motorrad rennen und zugleich noch seine kontrahenden zu vermöbeln währe schon nett gewesen 😆
Aber naja dann eben nur rennen ….next 🤷
Ein neues twisted metal oder Vigilante nehme ich natürlich auch🤤
Ach ne ich würde lieber ein Road Rage von der dreamcast mal auf den Konsolen sehen. Gab ja dann mal einen neuen Teil aber der war eher meeeh
Wieso gibt es keine Games wie die alten PS1 Ridge Racer?
Ridge Racer Type 4 sieht halt trotz Emulation nicht mehr so frisch aus
Ne, da passe ich. Die Cellshading Optik gefällt mir nicht so und Mopeds sind jetzt auch nicht unbedingt mein Ding.
Joa nee. Super hang on damals fsnd ich auch schon lame. Road rash auf dem 3do und ps1 hingegen hab ich gefeiert.
Feier ich jetzt nicht so sehr. Sieht zwar rasant aus, aber auch etwas eintönig