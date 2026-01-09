Moto Rush Reborn: Auf verfluchtem Motorrad durch Neo‑Tokyo

Baltoro Games stellt sein nächstes farbenfrohes Konsolenprojekt vor und schickt euch in Moto Rush Reborn auf ein übermächtiges Motorrad, das euch durch dichten Verkehr und über gefährliche Strecken jagt.

Die Mission führt euch mitten hinein in einen Kampf gegen eine dämonische Besessenheit, die ihren Ursprung in einem verfluchten Motor hat, den ihr nach einem zerstörten Rennen auf einem Schrottplatz entdeckt.

Von dort aus geht es direkt auf die glänzenden Straßen von Neo‑Tokyo, wo jede Strecke eigene Herausforderungen bereithält. Das Tempo bleibt konstant hoch, während ihr versucht, Pendler zu meiden, Hindernisse zu meistern und die Dunkelheit abzuschütteln.

Der neue Titel knüpft lose an den millionenfach verkauften Vorgänger Moto Rush GT an, setzt aber auf eine komplett neue Geschichte und mutige visuelle Akzente.

Die Level sind schnell, eng und fordern ständige Reaktionen. Wheelies steigern eure Geschwindigkeit, während ihr euch durch Verkehrsschneisen duckt, über Asphalt rutscht und euch von Rampen über neonbeleuchtete Straßenschluchten katapultieren lasst.

Jede Umgebung verändert sich dynamisch, wodurch ihr eure Beschleunigung präzise anpassen müsst, um die wechselnden Layouts zu beherrschen.

Während der Fahrt sammelt ihr dämonische Symbole ein, die handgezeichnete Manga‑Seiten freischalten und eure fortschreitende Geschichte enthüllen. Jedes Level bietet drei Fähigkeitsziele, die eure Präzision, Geschwindigkeit und Risikobereitschaft herausfordern.

Insgesamt warten 45 handgefertigte Strecken, die euch durch Kraftwerke, einstürzende Tunnel und ein neongetränktes Einkaufszentrum führen. Mit jedem Fortschritt werden die versteckten Symbole schwerer zu finden und die Herausforderungen intensiver.

Der Titel setzt auf Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 299 km/h, kombiniert mit engen Verkehrspassagen, riskanten Abkürzungen und vielfältigen Terrains. Die Mischung aus futurischem Setting, Arcade‑Racing und erzählerischen Manga‑Elementen bildet ein rasantes Gesamtpaket, das euch durch ein vibrierendes Tokio treibt.

Eine Demo erscheint bald auf Steam, während das vollständige Spiel später auf Steam, Xbox Series X S und Switch veröffentlicht wird.