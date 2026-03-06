Moto Rush Reborn: Rasanter Motorradsport trifft Dämonenaction

Moto Rush Reborn startet am 20. März 2026 auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 & Nintendo Switch und bietet actiongeladene Motorrad-Rennen durch Neo-Tokyo.

Moto Rush Reborn, der neue Titel von Baltoro Games, erscheint am 20. März 2026 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Das Spiel ist ein indirekter Nachfolger des 2019 erschienenen Hits Moto Rush GT, der über eine Million Mal verkauft wurde.

In der Fortsetzung übernehmt ihr die Kontrolle über eine übermächtige, dämonenbesessene Maschine. Mit ihr rast ihr durch die neonbeleuchteten Straßen von Neo-Tokyo, meistert Hindernisparcours und versucht, eure Freiheit von dunklen Mächten zurückzuerobern.

Adrenalingeladene Rennen durch Neo-Tokyo

Jeder Level von Moto Rush Reborn ist so gestaltet, dass euer Herz dauerhaft schneller schlägt. Poppt Wheelies, weicht Hindernissen aus und meistert dichte Verkehrslagen. Die Straßen sind lebendig und voller Gefahren: Asphalt, Rampen, Barrieren und plötzlich auftauchende Hindernisse verlangen eure volle Konzentration.

Neben der Geschwindigkeit spielen Skill-Elemente eine zentrale Rolle. Ihr könnt dämonische Symbole sammeln, die handgezeichneten Manga-Seiten freischalten und die Story nach und nach erzählen.

Herausforderungen und Ziele

Jeder Level bietet drei spezielle Skill-Ziele:

Record Time: Schließt das Level so schnell wie möglich ab

Schließt das Level so schnell wie möglich ab Zero Demolition: Vermeidet Zusammenstöße mit dem Verkehr

Vermeidet Zusammenstöße mit dem Verkehr Near Misses: Fahrt knapp an Autos vorbei, ohne zu kollidieren

Das sorgt für hohe Wiederspielbarkeit und motiviert euch, die Straßen bei jedem Durchgang neu zu meistern.

Wichtige Fakten im Überblick

Actiongeladene Motorradrennen mit Dämonen-Thematik

Übermächtige Bikes mit einzigartigen Fähigkeiten

Neon-gestylte Level in Neo-Tokyo

Sammelbare Manga-Seiten erzählen die Story

Skill-Ziele sorgen für Wiederspielbarkeit

Moto Rush Reborn erscheint am 20. März 2026 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.