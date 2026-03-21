Moto Rush Reborn: Rasantes Motorradspiel mit düsterem Twist veröffentlicht

Moto Rush Reborn erscheint auf PC und Konsolen und verbindet Hochgeschwindigkeitsrennen durch Neo Tokyo mit einer Geschichte um dämonische Besessenheit.

Mit quietschenden Reifen und grellen Neonlichtern meldet sich ein neuer Arcade-Racer zurück: Moto Rush Reborn ist ab sofort für PC und ausgewählte Konsolen erhältlich. Entwickelt von Baltoro Games, bekannt für Titel wie Pixel Cafe und Urban Flow, bringt das Spiel den Geist klassischer Motorrad-Action zurück und erweitert ihn um eine ungewöhnliche, düstere Geschichte.

Im Zentrum steht eine rasante Flucht durch die Straßen von Neo Tokyo. Nach einem schweren Unfall stoßen Spieler auf einen dämonisch besessenen Motor, der extreme Geschwindigkeit und enorme Kraft verspricht.

Was folgt, sind intensive Rennen durch dichten Verkehr, vorbei an Hindernissen und durch ständig wechselnde Streckenabschnitte, bei denen schnelle Reflexe und präzises Timing gefragt sind. Ziel ist es, sich von der Besessenheit zu befreien und gleichzeitig die gefährlichen Strecken zu meistern.

Als indirekter Nachfolger von Moto Rush GT, das sich über eine Million Mal verkauft hat, setzt Moto Rush Reborn auf ein komplett neues visuelles Konzept und eine eigenständige Handlung.

Insgesamt warten 45 handgefertigte Level, die von futuristischen Industrieanlagen bis hin zu neongetränkten Einkaufszentren reichen. Dynamische Hindernisse, enge Verkehrsströme und riskante Abkürzungen sorgen für ein forderndes Gameplay, das sich mit jedem Durchlauf anders anfühlt.

Während der Rennen sammeln Spieler dämonische Symbole, die nach und nach illustrierte Manga-Seiten freischalten und die Geschichte weitererzählen. Ergänzt wird das System durch drei zentrale Herausforderungen pro Level, bei denen es auf Bestzeiten, unfallfreie Fahrten und riskante Beinahe-Kollisionen ankommt.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 299 km/h, Wheelies zur Beschleunigung und spektakulären Sprüngen bleibt die Action konstant auf Höchstniveau.