MotoGP 23: Rennspiel sucht im Juni neue Champions

Heute kündigt Milestone MotoGP 23 an, den neusten Teil der Rennspielreihe, der am 8. Juni 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

MotoGP 23 umfasst die offiziellen Fahrer und Strecken der Saison 2023 für die Kategorien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE.

Für den neuen Karrieremodus können Spieler in einem sozialen Netzwerk mit Fahrern, Teams und Herstellern kommunizieren. In dieser fiktiven Umgebung finden Spieler neue Freunde und Rivalen.

Der neue Teil führt weiterhin Turning Points ein. Sie erlauben es den Spielern, je nach Leistung, nach ihrem Debüt in der Moto3 im letzten Part der Saison schneller in den verschiedenen Klassen aufzusteigen.

Spieler werden sich mit den offiziellen Fahrern messen, um so ihren Platz zu ermitteln, Verträge an Land zu ziehen und Herausforderungen zu meisten. Dadurch wird auch die Entwicklung des Motorrades beschleunigt.

Ebenfalls neu ist das dynamische Wetter, bei dem der Start eines vermeintlich trockenen Rennens sich im Verlauf in ein nasses Chaos verwandeln kann.

Milestone bringt auch ein neuronales Fahrsystem für Bremsen, Beschleunigung und Handling ins Rennspiel. Damit soll das Spielerlebnis zugänglicher, aber auch anspruchsvoller gestaltet werden. Für die Grundlagen ist erneut die MotoGP Academy eine Anlaufstelle, wo Spieler ihren Fahrstil durch Trainings verbessern können.

MotoGP 23 unterstützt weiterhin Cross-Play auf Xbox und PlayStation, Ranglistenspiele und einen Splitscreen-Modus für 2 Spieler

Der Trailer zur heutigen Ankündigung: