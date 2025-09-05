MotoGP 25: Champion trägt von Fan designten Helm

Vom Videospiel MotoGP 25 auf die echte Rennstrecke: Der amtierende Champion Jorge Martín wird einen von Fans designten Helm tragen.

Milestone und MotoGP präsentieren heute das einzigartige Helmdesign, das von Spielern von MotoGP 25 entworfen wurde. Der amtierende Champion Jorge Martín vom Team Aprilia Racing wird diesen Helm beim bevorstehenden „Monster Energy Grand Prix von Katalonien“ am 7. September tragen.

Zwischen dem 22. Mai und dem 23. Juni 2025 waren Fans aus aller Welt aufgerufen, ihre individuellen Designs mit dem Helm-Editor des Spiels zu entwerfen. Mit Einsendungen aus über 50 Ländern stieß die Aktion insbesondere in Europa auf großes Interesse, wobei Frankreich (20 %), Italien (17 %) und Spanien (15 %) die drei Nationen mit den meisten Einsendungen waren.

Aus Tausenden von Ideen wählte Jorge Martín persönlich das Gewinnerkonzept aus, das er stolz auf der Rennstrecke in Barcelona präsentieren wird.

„Es ist unglaublich, einen Helm zu tragen, der von meinen Fans entworfen wurde. Es war so schwer, sich zwischen all diesen fantastischen Designs zu entscheiden, aber dieses hat mich am meisten überrascht. Die Grafiken und Farben spiegeln meine Persönlichkeit perfekt wider, es wird auf der Rennstrecke fantastisch aussehen! Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, ihr Design einzureichen. Ich freue mich sehr, Teil einer Initiative zu sein, die die Fahrer näher an die Fans heranbringt, die von zu Hause aus zuschauen“, sagt Jorge Martín.

Das Gewinnerdesign, das von einem brasilianischen Spieler entworfen wurde, zeigt die Farben der spanischen Flagge, elegant kombiniert mit elektronischen Schaltkreisen und den ikonischen Augen, die immer auf den Helmen der Fahrer zu sehen sind.

Matteo Pezzotti, Game Director von MotoGP 25, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, diese Initiative, die Gaming mit echtem Rennsport verbindet, zum zweiten Mal in Folge durchführen zu können. Zu sehen, wie der amtierende Weltmeister Jorge Martín bei einem der am meisten erwarteten Rennen der Saison einen von Fans entworfenen Helm trägt, ist ein weiterer Meilenstein für uns und für die leidenschaftliche Community, die das Franchise weiterhin unterstützt.“

Der Helm wird nicht nur während des Rennwochenendes in Barcelona von Millionen von Fans weltweit zu sehen sein, sondern wird auch als In-Game-Item in MotoGP™25 verewigt.

MotoGP 25 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf Steam und im Epic Game Store erhältlich.