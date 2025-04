MotoGP 25: Einblicke in Modi und Features

Mit dem „Beyond the Grid“-Trailer zu MotoGP 25 gewährt Milestone einen tiefen Einblick in die Modi und Features der Renn-Simulation.

Milestone und MotoGP haben heute den „Beyond the Grid“-Trailer veröffentlicht und geben damit einen tiefen Einblick in das kommende MotoGP25. Die Motorrad-Rennsimulation wurde zum ersten Mal in der Unreal Engine 5 entwickelt.

Das Spiel wird alle offiziellen Inhalte der Saison 2025 enthalten, darunter Highlights wie die Rückkehr der legendären Strecke von Brünn in Tschechien sowie den neuesten Eintrag im Racing-Kalender, den Balaton Park Circuit in Ungarn.

Zudem gibt es zahlreiche innovative Features, die es sowohl Neulingen als auch Profis ermöglichen, das MotoGP-Erlebnis in vollen Zügen zu genießen.

Der brandneue Modus „Race Off“ macht das Spielerlebnis noch abwechslungsreicher, denn man kann verschiedenen Motorradtypen ausprobieren – ein Novum in der Geschichte des Franchise.

Wie bei echten Fahrern können die Fans in drei einzigartigen Disziplinen mit unterschiedlicher Physik und Handhabung trainieren, die sowohl in der Karriere als auch als einzelnes Event verfügbar sind.

Folgende Bikes stehen zur Auswahl:

Motard: schnelles Motorrad, um zu lernen, wie man Geschwindigkeit und Handling meistert

Flat Track: ein Off-Road-Motorrad, mit dem man auch unter schwierigen Bedingungen die Kontrolle behält

Minibike: kleines, aber präzises Zweirad, das ein hohes Maß an Genauigkeit erfordert

Jede Art von Motorrad schärft die Fähigkeiten der Spieler und schaltet außerdem besondere Belohnungen frei.

MotoGP25 markiert auch die Einführung von zwei verschiedenen Fahrphysiken, die es jedem ermöglichen, Rennen nach den eigenen Vorlieben zu fahren. Die „Arcade Experience“ ist perfekt für diejenigen, die sich direkt in die Action stürzen wollen, ohne dabei die Authentizität zu verlieren.

Das Handling des Motorrads ist einfacher, und es besteht keine Notwendigkeit, über Setups und Feinabstimmung nachzudenken. Es bietet den Spielern schnelles und zugängliches Gameplay, das dennoch die Essenz der MotoGP einfängt. Die „Pro Experience“ hingegen ist pure Simulation. Hier kann man zahlreiche Elemente wie Motorradeinstellungen, Reifenmanagement, Fahrhilfen, Elektronik und Kraftstoffverbrauch einstellen und optimieren.

Für Fans eines möglichst realistischen Renn-Erlebnisses gibt es eine weitere Neuerung, nämlich ein verfeinertes Bike Development System, bei dem die Verbesserung der Leistung des Motorrads ganz in den Händen der Spieler liegt. Dabei wird auch die Kommunikation mit dem Team von grundlegender Bedeutung sein, da die Spieler den Teamingenieuren in speziellen Nachbesprechungen und Meetings Änderungen vorschlagen können.

Sobald das Motorrad auf der Grundlage des Inputs modifiziert wurde, wird es möglich sein, die Aktualisierungen in speziellen Testsitzungen zu bewerten und dann das perfekte Setup zu erreichen.

MotoGP 25 bietet zudem eine deutliche Verbesserung des Sounds: Die Bikes dröhnen lauter als je zuvor und bieten einen authentischen Motorradsound, der mit Live-Aufnahmen der Originalmotorräder erstellt wurde.

Abseits der Strecke werden die Rivalitäten mit anderen Fahrern dank des überarbeiteten Features „Social Relationships Management“ noch deutlicher. Ein neues HUD hilft dabei, den Status jedes Konkurrenten besser zu verstehen und ihre Züge auf der Grundlage der Entwicklung ihrer Rivalität zu antizipieren.

Natürlich wird alles von den FIM MotoGP Stewards kontrolliert, dem Rennkontrollsystem, das im letzten Kapitel eingeführt und nun auf den neuesten Stand gebracht wurde. Das Verhalten und die Ergebnisse der Spieler haben zudem einen großen Einfluss auf die Möglichkeiten, die in der Nebensaison auf dem Fahrermarkt verfügbar sind.

Was den Mehrspielermodus betrifft, so werden die Spieler in MotoGP 25 in der Lage sein, sich sowohl online als auch offline mit dem vom ersten Tag an verfügbaren Cross-Play, den neuen Ranglistenrennen, der Live GP-Meisterschaft* und dem lokalen Split-Screen-Modus für zwei Spieler zu messen.

Schließlich entfesselt das neue Kapitel des MotoGP-Franchise die Kreativität der Spieler durch In-Game-Editoren. Vom Helm über die Sticker, die Rennnummer und den Butt-Patch bis hin zu den neuen Podiums-Emotes können unzählige Kreationen erstellt und auf Wunsch mit der Community geteilt werden*.

MotoGP 25 erscheint am 30. April 2025 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf Steam und im Epic Game Store.

