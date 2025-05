MotoGP 25: Rasanter Launch-Trailer gibt Vollgas

In diesem neuen Teil von MotoGP 25 können die Spieler ihre Leidenschaft, ihr Können und ihre mentale Stärke, ihr „Heart of Racing“, in vollem Umfang zum Ausdruck bringen – dank überarbeiteten Funktionen und neuen Modi, die ein fesselndes Erlebnis für alle bieten.

Die neuen „Race Off“-Modi ermöglichen es den Spielern, wie echte Fahrer in drei einzigartigen und sehr unterschiedlichen Disziplinen zu trainieren.

Von den geländegängigen Flat Tracks über die schnellen Motards bis hin zu den wendigen Minibikes können die Spieler ihre Fähigkeiten testen und perfektionieren.

Diese Motorräder mit unterschiedlicher Fahrphysik und Handhabung werden in eigenständigen Events verfügbar sein, sind aber auch ein wichtiger Teil des erneuerten Karrieremodus, in dem die Spieler sowohl ihren eigenen Charakter als auch ihre Beziehungen zu den anderen Fahrern verbessern können.

MotoGP25 ist dank der neuen Spielmodi „Arcade Experience“ und „Pro Experience“ für Neueinsteiger und Profis gleichermaßen geeignet. Ersteres bietet ein Spielerlebnis, das einen sofort in die Action eintauchen lässt und gleichzeitig die wahre Essenz des Sports bewahrt.

Diese Option bietet einen einfacheren Spielstil, der es den Fans ermöglicht, das Leben eines MotoGP-Fahrers zu leben, ohne sich zu viele Gedanken über die technischen Aspekte des Motorrads machen zu müssen.

Die „Pro Experience“ hingegen ist pure Simulation. Hier kann man zahlreiche Elemente wie Motorradeinstellungen, Reifenmanagement, Fahrhilfen, Elektronik und Kraftstoffverbrauch einstellen und optimieren.

Der Karrieremodus führt ein neues „Turning Points“-System ein. Die Spieler haben nun die Möglichkeit, ihren Weg freier zu wählen, wobei sich ihre Missionen und Rivalen je nach eigentlichem Ziel ändern. Dazu kann es gehören, sich den Vertrag seiner Träume zu sichern oder ein Team aus einem niedrigeren Feld an die Spitze der Startaufstellung zu führen.

Der „Riders Market“ und die FIM MotoGP Stewards sind zurück, zusammen mit einem neuen „Bike Development“-System. Bei diesem neuen Feature ist die Kommunikation mit dem Team von grundlegender Bedeutung, da sich das Motorrad auf der Grundlage des Feedbacks der Spieler weiterentwickelt, was das virtuelle Erlebnis noch näher an die Realität bringt.

MotoGP25 bietet zudem eine deutliche Verbesserung des Sounds: Die Bikes dröhnen lauter als je zuvor und bieten einen authentischen Motorradsound, der mit Live-Aufnahmen der Originalmotorräder erstellt wurde.

Was den Mehrspielermodus betrifft, so werden die Spieler in MotoGP25 in der Lage sein, sich sowohl online als auch offline mit dem vom ersten Tag an verfügbaren Cross-Play, den neuen Ranglistenrennen, der Live GP-Meisterschaft und dem lokalen Split-Screen-Modus für zwei Spieler zu messen.

Schließlich entfesselt das neue Kapitel des MotoGP-Franchise die Kreativität der Spieler durch In-Game-Editoren.

Vom Helm über die Sticker, die Rennnummer und den Butt-Patch bis hin zu den neuen Podiums-Emotes können unzählige Kreationen erstellt und auf Wunsch mit der Community geteilt werden. Es gibt auch einen Contest, bei dem man den Helm eines der zweiundzwanzig MotoGP-Fahrer gestalten kann.

Alle Teilnehmer haben die Chance, ausgewählt zu werden und ihr Design in einem echten MotoGP-Rennen zu sehen.

MotoGP25 ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf Steam und im Epic Game Store erhältlich.