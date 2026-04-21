MotoGP 26: Deep Dive enthüllt riesige Gameplay-Revolution

Im offiziellen „Deep Dive“-Trailer zu MotoGP 26 präsentieren Milestone und die MotoGP Sports Entertainment Group umfassende Neuerungen für die nächste Evolutionsstufe der Rennspielreihe.

Das Spiel umfasst das komplette Fahrerfeld der Saison 2026 mit 38 Teams und über 70 Fahrern. Neu im Aufgebot sind unter anderem Toprak Razgatlıoğlu und Diogo Moreira, zusätzlich feiert der Grand Prix von Brasilien sein Comeback.

Ein zentrales neues System sind die dynamischen Fahrerbewertungen, die reale Leistungen direkt ins Spiel übertragen. Jeder Fahrer wird anhand einer Gesamtbewertung eingestuft, die auf vier Kernattributen basiert: Zeitfahren, Renntempo, Kopf-an-Kopf-Rennen und Zuverlässigkeit. Diese Werte werden kontinuierlich anhand realer Ergebnisse der Meisterschaft aktualisiert und sollen für eine deutlich lebendigere Startaufstellung sorgen.

Auch die Fahrphysik wurde grundlegend überarbeitet. Ein neues fahrerorientiertes Dynamik-Modell legt den Fokus auf Gewichtsmanagement und Gewichtsverlagerung. Dadurch sollen präzisere Korrekturen, kontrollierteres Bremsen und ein insgesamt realistischeres Handling möglich sein.

Unterstützt wird das durch überarbeitete Fahreranimationen, die die Verbindung zwischen Fahrer und Maschine stärker betonen. Spieler können zwischen den Modi Arcade und Pro wählen, um entweder zugänglicher oder simulationslastiger zu spielen.

Im Karrieremodus erweitert ein neues 3D-Paddock das Spielerlebnis rund um Rennwochenenden. Hier beginnt jedes Wochenende mit Medienauftritten, bei denen Spieler in Pressekonferenzen Fragen beantworten und ihre Ausrichtung bestimmen. Aussagen sollen direkte Konsequenzen auf Rivalitäten, Teambeziehungen und Ingenieursanforderungen haben.

Zusätzlich wird ein persönlicher Manager eingeführt, der bei Vertragsverhandlungen, Teamwechseln und Karriereentscheidungen unterstützt. Besonders im Transfermarkt soll diese Rolle entscheidend sein.

Ergänzt wird das System durch die Möglichkeit, die Karriere eines echten MotoGP-Helden nachzuerleben und dessen Weg neu zu schreiben – beginnend als Moto3-Rookie in dynamischen „Was-wäre-wenn“-Szenarien.

Abseits der Meisterschaft wird der Race Off-Modus erweitert. Neu ist der Standort Canterbury Park in Großbritannien, der sich zu Borgo Caselle und Mont Lagard gesellt. Zudem kommen neue „Production Bikes“-Events hinzu, die Fahrer aus Moto3, Moto2 und MotoGP gemeinsam auf 1000-ccm-Straßenmotorrädern antreten lassen. Ergänzend werden Disziplinen wie Motard, Flat Track und Minibikes weiter ausgebaut.

Ein neues Sammelkartensystem belohnt Fortschritte im Spiel mit über 100 Karten, die Fahrer, Strecken und seltene Kunstwerke enthalten – darunter exklusive Illustrationen der Künstlerin Ranka Fujiwara.

Im Multiplayer werden Cross-Play, verbessertes Matchmaking sowie Rennen mit bis zu 22 Spielern unterstützt. Zusätzlich bleibt der Split-Screen-Modus für lokale Duelle erhalten. Auch kreative Werkzeuge werden erweitert, darunter Editoren für Helme, Startnummern und Lackierungen, die sich mit der Community teilen lassen.

MotoGP 26 erscheint am 29. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X sowie für PC über Steam, Microsoft und den Epic Games Store.