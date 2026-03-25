MotoGP 26: Gameplay Video zeigt Realismus und neue 1000-ccm-Motorräder

Das neue MotoGP 26 zeigt realistische Wetterbedingungen, 1000-ccm-Motorräder und spannende Mono-Brand-Events für Spieler auf Konsole und PC.

Milestone und Dorna Sports S.L. haben erste Gameplay-Eindrücke aus MotoGP 26 veröffentlicht. Das Video zeigt legendäre Strecken wie den Circuit of the Americas und Portimão bei Sonnenschein sowie Silverstone im Regen und demonstriert die Detailtreue und den Realismus der Reihe.

Mehrere Kamerawinkel verstärken die Action und geben einen umfassenden Blick auf das neue, fahrerorientierte Physikmodell, das das Handling erheblich verändert.

Das Gameplay hebt neue Fahreranimationen hervor und stellt eine brandneue Location in Großbritannien für den Spielmodus „Race Off“ vor. Dieser enthält zwei neue Trainingsstrecken für Motard, Flat Track und Minibikes.

Zusätzlich werden 1000-ccm-Motorräder eingeführt, die in speziellen Mono-Brand-Events eingesetzt werden. Hier treten Fahrer desselben Herstellers aus MotoGP, Moto2 und Moto3 auf offiziellen Meisterschaftsstrecken gegeneinander an.

MotoGP 26 erscheint am 29. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1|2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X sowie für PC über Steam, Microsoft Store und Epic Games Store.