MotoGP 26: Grafikvergleich zwischen Switch 2 und PS5 zeigt deutliche Unterschiede im Detailgrad

Ein neuer Grafikvergleich von MotoGP 26 zeigt Unterschiede zwischen Switch, Switch 2 und PS5 in Detailgrad und Performance.

Mit MotoGP 26 steht der neueste Teil der Rennspielreihe im Fokus eines aktuellen Grafikvergleichs zwischen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5.

Der Titel von Milestone erscheint am 29. April 2026 und wird für mehrere Plattformen veröffentlicht, darunter auch Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie beide Nintendo-Systeme.

Im direkten Vergleich zeigt sich die PlayStation-5-Version als technisch stärkste Fassung mit höherem Detailgrad, besserer Beleuchtung und stabilerer Performance. Die Switch-2-Version positioniert sich sichtbar zwischen alter Switch und Current-Gen-Konsolen und profitiert vor allem von verbesserten Texturen, Beleuchtung und insgesamt klarerer Darstellung.