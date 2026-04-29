MotoGP 26: Grafikvergleich zwischen Switch 2 und PS5 zeigt deutliche Unterschiede im Detailgrad

14 Autor: , in News / MotoGP 26
Übersicht
Image: Milestone S.r.l.

Ein neuer Grafikvergleich von MotoGP 26 zeigt Unterschiede zwischen Switch, Switch 2 und PS5 in Detailgrad und Performance.

Mit MotoGP 26 steht der neueste Teil der Rennspielreihe im Fokus eines aktuellen Grafikvergleichs zwischen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5.

Der Titel von Milestone erscheint am 29. April 2026 und wird für mehrere Plattformen veröffentlicht, darunter auch Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie beide Nintendo-Systeme.

Im direkten Vergleich zeigt sich die PlayStation-5-Version als technisch stärkste Fassung mit höherem Detailgrad, besserer Beleuchtung und stabilerer Performance. Die Switch-2-Version positioniert sich sichtbar zwischen alter Switch und Current-Gen-Konsolen und profitiert vor allem von verbesserten Texturen, Beleuchtung und insgesamt klarerer Darstellung.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu MotoGP 26

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Holy Moly 163564 XP First Star Silber | 29.04.2026 - 11:07 Uhr
      Antwort auf oldGamer

      Ja oder? Wer hät’s gedacht…?

      (Bei rund ~200 Watt Energieaufnahme vs. ~25 Watt (docked)).

      0
      • oldGamer 198800 XP Grub Killer God | 29.04.2026 - 12:38 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Trotzdem sollte jedem klar sein das sie switch eben schwächer ist und damit eben weniger liefern aber sich die neuere Technik eben doch auf ihre Art bemerkbar macht.

        0
  5. KeKsBrei 70850 XP Tastenakrobat Level 1 | 29.04.2026 - 11:30 Uhr

    Performt doch recht gut denke daher die switch Besitzer dürften zufrieden sein.

    0
  6. Katanameister 408860 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.04.2026 - 11:43 Uhr

    Ganz interessant zu sehen wie schlecht die Switch 1 Version im Vergleich aussieht.

    0
    • dancingdragon75 215430 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.04.2026 - 11:47 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      aber nichts unerwartetes.. war halt schon damals schwach auf der Brust und jetzt in die Jahre gekommen..
      der Vergleich mit PS5 ist halt auch irgendwie so lala.. da könntest eher nur die 2er hernehme für.. aber deswegen ist dann noch die 1er dabei..
      so werden Unterschiede noch deutlicher..

      0
  7. EdgarAllanFloh 130820 XP Elite-at-Arms Bronze | 29.04.2026 - 12:49 Uhr

    Bei Rennspielen finde ich Grafik ein Stück weit überbewertet. Auf die Umwelt achtet man eh kaum. Hinzu kommt, dass man auf der Switch oder Switch2 teilweise auf einem viel kleineren Bildschirm spielt als auf der PS5.

    0

Hinterlasse eine Antwort