MotoGP 26: Grafikvergleich zwischen Switch 2 und PS5 zeigt deutliche Unterschiede im Detailgrad

Mit MotoGP 26 steht der neueste Teil der Rennspielreihe im Fokus eines aktuellen Grafikvergleichs zwischen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5.
Der Titel von Milestone erscheint am 29. April 2026 und wird für mehrere Plattformen veröffentlicht, darunter auch Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie beide Nintendo-Systeme.
Im direkten Vergleich zeigt sich die PlayStation-5-Version als technisch stärkste Fassung mit höherem Detailgrad, besserer Beleuchtung und stabilerer Performance. Die Switch-2-Version positioniert sich sichtbar zwischen alter Switch und Current-Gen-Konsolen und profitiert vor allem von verbesserten Texturen, Beleuchtung und insgesamt klarerer Darstellung.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nein, wirklich?
Ist ja absolut ungewöhnlich.
Ja oder? Wer hät’s gedacht…?
(Bei rund ~200 Watt Energieaufnahme vs. ~25 Watt (docked)).
Finde das trotzdem ganz gut, um sich die Unterschiede vor Augen zu führen.
Trotzdem sollte jedem klar sein das sie switch eben schwächer ist und damit eben weniger liefern aber sich die neuere Technik eben doch auf ihre Art bemerkbar macht.
Wäre ja schlimm wenn nicht.
Finde immer bei den alten Konsolen sieht der Asphalt generell sehr dunkel aus
Switch 2 Version besser als die der Switch ?? oha.. wer hätte das gedacht.. 🤣
Was?
Nein,
Doch
Oh 😅
Performt doch recht gut denke daher die switch Besitzer dürften zufrieden sein.
Ganz interessant zu sehen wie schlecht die Switch 1 Version im Vergleich aussieht.
aber nichts unerwartetes.. war halt schon damals schwach auf der Brust und jetzt in die Jahre gekommen..
der Vergleich mit PS5 ist halt auch irgendwie so lala.. da könntest eher nur die 2er hernehme für.. aber deswegen ist dann noch die 1er dabei..
so werden Unterschiede noch deutlicher..
Das war wohl der Plan von denen, die das Video erstellt haben 😉.
Bei Rennspielen finde ich Grafik ein Stück weit überbewertet. Auf die Umwelt achtet man eh kaum. Hinzu kommt, dass man auf der Switch oder Switch2 teilweise auf einem viel kleineren Bildschirm spielt als auf der PS5.
Die Unterschiede sind aber logischerweise nicht überraschend.