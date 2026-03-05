MotoGP 26: Karrieremodus und dynamische Fahrerwerte prägen neuen Teil

Milestone und die MotoGP Sports Entertainment Group Dorna Sports kündigen den Start von MotoGP 26 für den 29. April 2026 an. Der neue Teil der Motorrad‑Racing‑Reihe erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1|2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X sowie PC und führt mehrere Systeme ein, die das Rennerlebnis stärker an die reale Saison anlehnen.

MotoGP 26 integriert erstmals dynamische Fahrerbewertungen, die sich anhand realer Leistungen verändern. Die Bewertungskarten basieren auf den Attributen Rundenzeit, Tempo, Kopf‑an‑Kopf‑Rennen und Zuverlässigkeit. Diese Werte beeinflussen die Balance im gesamten Fahrerfeld und wirken sich sowohl im Karrieremodus als auch in anderen Modi direkt auf die Startaufstellung aus.

Das Spiel enthält alle offiziellen Fahrer und Strecken der Saison 2026 in MotoGP, Moto2 und Moto3. Ein fahrerbasiertes Handling‑System mit überarbeitetem Physikmodell ermöglicht eine präzisere Kontrolle über Gewicht und Bewegungen des Fahrers, wodurch ein realistischeres Fahrgefühl entsteht und Hochgeschwindigkeits‑Manöver schneller reagieren.

Der Karrieremodus rückt ein vollständig in 3D gestaltetes Fahrerlager in den Mittelpunkt, das als zentraler Ort für das Rennwochenende dient. Neu hinzu kommen Pressekonferenzen am Donnerstag, bei denen kurz‑ und langfristige Ziele gesetzt werden können, sowie ein persönlicher Manager, der Vertragsverhandlungen führt, Treffen organisiert und bei Entscheidungen auf dem Fahrermarkt unterstützt.

Der Modus Race Off kehrt mit einem neuen Schauplatz zurück und erweitert das Angebot um Production Bikes, eine zusätzliche 1000‑ccm‑Klasse neben Motard, Flat Track und Minibikes. Diese Rennen dienen als entspannte Trainingsoption vor der Meisterschaft.

MotoGP 26 bietet sowohl ein überarbeitetes Arcade‑Erlebnis für Einsteiger als auch eine Pro‑Simulation für erfahrene Spieler. Cross‑Play für bis zu 22 Teilnehmer und Split‑Screen‑Rennen ergänzen das Angebot. Zudem lassen sich Fahrer mit erweiterten Editoren anpassen, deren Designs für Helme, Nummern und Buttpatches mit der Community geteilt werden können.