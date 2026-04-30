MotoGP 26: Neuer Serienteil ist ab sofort erhältlich

Für MotoGP 26 haben Milestone und die MotoGP Sports Entertainment Group den neuesten Teil der offiziellen Rennspielreihe veröffentlicht, der ab sofort für mehrere Plattformen erhältlich ist.
Der Titel bildet die komplette MotoGP-Saison 2026 ab und setzt auf eine überarbeitete Fahrphysik, die stärker auf Körperbewegung, Gewichtsverlagerung und Fahrerposition reagiert. Dadurch sollen Kurvenverhalten, Bremsvorgänge und Stabilität spürbar direkter und realistischer ausfallen. Ergänzt wird dieses System durch neue Fahreranimationen, die das gesamte Fahrgefühl dynamischer gestalten.
Ein zentrales neues Element sind die dynamischen Fahrer-Bewertungen, die sich während der Saison basierend auf realen Leistungen verändern. Diese Werte werden in vier Kategorien aufgeteilt: Zeitfahren, Renntempo, direkte Duelle und Zuverlässigkeit. Dadurch soll das Starterfeld transparenter und taktischer einschätzbar werden.
Auch der Karrieremodus wurde deutlich erweitert. Ein neu gestaltetes 3D-Paddock dient als zentrale Hub-Umgebung, in der Spieler ihre Saison organisieren und Fortschritte verwalten. Medieninteraktionen spielen dabei eine größere Rolle, da Entscheidungen in Pressekonferenzen Einfluss auf Reputation, Rivalitäten und zukünftige Verträge nehmen können.
Ein zusätzlicher Karrieremechanismus wird durch einen virtuellen Manager ergänzt, der bei Vertragsverhandlungen unterstützt und den Wechsel zwischen Teams und Herstellern begleitet. Damit sollen Karrieren flexibler und stärker verzweigt verlaufen.
Besonders hervorgehoben wird außerdem die Möglichkeit, erstmals echte Fahrer aus allen Klassen selbst zu übernehmen und ihre Karriere individuell neu zu gestalten – beginnend in der Moto3 bis hin zur MotoGP-Klasse.
Neben den klassischen Rennmodi erweitert ein „Race Off“-Bereich das Spiel um zusätzliche Trainings- und Event-Inhalte. Dazu gehören neue Strecken wie Canterbury Park in Großbritannien sowie unterschiedliche Fahrzeugtypen wie Serienmotorräder, Motard-, Flat-Track- und Minibike-Events, die jeweils eigene Fahrphysiken mitbringen.
Ein weiteres System sind Sammelkarten, die über 100 freischaltbare Inhalte bieten und durch Fortschritt in verschiedenen Spielmodi verdient werden können. Diese enthalten unter anderem Fahrer- und Streckenkarten sowie exklusive Illustrationen.
Im Online-Bereich unterstützt MotoGP 26 nun Cross-Play, verbessertes Matchmaking und Rennen mit bis zu 22 Spielern. Ergänzt wird das Ganze durch lokalen Splitscreen für Offline-Duelle sowie umfangreiche Editor-Tools für Helme, Lackierungen und Startnummern.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Fahrphysik fühlt sich nun deutlich besser an und auch die Lenkung geht besser von der Hand weil es alles nicht mehr ganz so schwerfällig wirkt.
Der Arcade Modus ist auch deutlich überarbeitet worden und ist für Neueinsteiger oder Ride Spieler nun viel angenehmer
Danke für die Info. Ich mache bei den jährlichen Releases nicht mit. Das aktuellste, was ich habe, ist MotoGP 24. Ist bei mir jetzt die Frage, ob ich auf 27 warte, wegen den neuen Bikes oder vllt. noch 26 günstig irgendwann mitnehme. Ich tippe mal auf Ersteres.
Kann ich gut verstehen. Wirklich viel hat sich nicht geändert, aber was sich geändert hat sind Feinheiten. Wenn man kein absoluter MotoGP Liebhaber ist würde ich auch sagen Kauf das nicht zum Vollpreis. Ich bin aber son absoluter MotoGP Fan daher ist das für mich ein Muss jedes Jahr
Ist mir zu viel des Guten dann im Endeffekt 🙂 Schaue jedes MotoGP-Event, alle WSBK-Läufe, einiges aus der IDM. Dazu kommt dann noch das ein oder andere lokale Event und schließlich fahre ich auch noch selbst sehr viel Motorrad. Da bin ich dann eher raus auf der Xbox. Aber spiele es immer mal wieder gerne. Wäre nicht schlecht, wenn Milestone hier mal echte Konkurrenz bekommen würde, damit sich etwas mehr tut.
Wäre schön ja, aber ist ja dann wieder so eine Lizenz Sache das dann ein anderes Studio zwar ein Spiel machen würde, aber halt ohne echten Fahrer und wer weiß was für Strecken. Da wünsche ich mir die gute alte ps1 Zeit zurück da hat das alles niemanden interessiert und Spiele kamen raus und man konnte selbst entscheiden was man spielt
Könnte damit leben, wenn die WSBK nicht von Milestone kommt und Milestone halt bei MotoGP bleibt. Aber ist halt schwierig. Wer will in so eine Nische schon investieren und sich dann noch mit einem etablierten Studio messen.
Aber wsbk kam ja schon seit 22 nicht mehr oder ?
Mein letztes war noch auf der Xbox Classic 🙈
Nicht mein Fall, schon gar nicht, wenn ich es auf der Switch 1 zocken müsste 🙈.
Ich hab vor Jahrzehnten die Spiele mal getestet und rausgefunden das es nix für mich ist. ^^