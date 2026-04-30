MotoGP 26: Neuer Serienteil ist ab sofort erhältlich

MotoGP 26 ist ab sofort erhältlich und bringt neue Fahrphysik, Karrieremodus und dynamische Fahrerbewertungen.

Für MotoGP 26 haben Milestone und die MotoGP Sports Entertainment Group den neuesten Teil der offiziellen Rennspielreihe veröffentlicht, der ab sofort für mehrere Plattformen erhältlich ist.

Der Titel bildet die komplette MotoGP-Saison 2026 ab und setzt auf eine überarbeitete Fahrphysik, die stärker auf Körperbewegung, Gewichtsverlagerung und Fahrerposition reagiert. Dadurch sollen Kurvenverhalten, Bremsvorgänge und Stabilität spürbar direkter und realistischer ausfallen. Ergänzt wird dieses System durch neue Fahreranimationen, die das gesamte Fahrgefühl dynamischer gestalten.

Ein zentrales neues Element sind die dynamischen Fahrer-Bewertungen, die sich während der Saison basierend auf realen Leistungen verändern. Diese Werte werden in vier Kategorien aufgeteilt: Zeitfahren, Renntempo, direkte Duelle und Zuverlässigkeit. Dadurch soll das Starterfeld transparenter und taktischer einschätzbar werden.

Auch der Karrieremodus wurde deutlich erweitert. Ein neu gestaltetes 3D-Paddock dient als zentrale Hub-Umgebung, in der Spieler ihre Saison organisieren und Fortschritte verwalten. Medieninteraktionen spielen dabei eine größere Rolle, da Entscheidungen in Pressekonferenzen Einfluss auf Reputation, Rivalitäten und zukünftige Verträge nehmen können.

Ein zusätzlicher Karrieremechanismus wird durch einen virtuellen Manager ergänzt, der bei Vertragsverhandlungen unterstützt und den Wechsel zwischen Teams und Herstellern begleitet. Damit sollen Karrieren flexibler und stärker verzweigt verlaufen.

Besonders hervorgehoben wird außerdem die Möglichkeit, erstmals echte Fahrer aus allen Klassen selbst zu übernehmen und ihre Karriere individuell neu zu gestalten – beginnend in der Moto3 bis hin zur MotoGP-Klasse.

Neben den klassischen Rennmodi erweitert ein „Race Off“-Bereich das Spiel um zusätzliche Trainings- und Event-Inhalte. Dazu gehören neue Strecken wie Canterbury Park in Großbritannien sowie unterschiedliche Fahrzeugtypen wie Serienmotorräder, Motard-, Flat-Track- und Minibike-Events, die jeweils eigene Fahrphysiken mitbringen.

Ein weiteres System sind Sammelkarten, die über 100 freischaltbare Inhalte bieten und durch Fortschritt in verschiedenen Spielmodi verdient werden können. Diese enthalten unter anderem Fahrer- und Streckenkarten sowie exklusive Illustrationen.

Im Online-Bereich unterstützt MotoGP 26 nun Cross-Play, verbessertes Matchmaking und Rennen mit bis zu 22 Spielern. Ergänzt wird das Ganze durch lokalen Splitscreen für Offline-Duelle sowie umfangreiche Editor-Tools für Helme, Lackierungen und Startnummern.