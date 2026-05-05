MOTORSLICE: Startet im Xbox Game Pass – Parkour und Bosskämpfe im Fokus

Mit einem neuen Launch-Trailer ist MOTORSLICE ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar und bringt ein ungewöhnliches Action-Adventure auf die Plattform.

Im Mittelpunkt steht eine Mischung aus Parkour-Gameplay und Erkundung gigantischer, verfallener Megastrukturen. Spieler bewegen sich durch vertikale Level-Architekturen, erklimmen überdimensionale Konstruktionen und treten gegen massive Boss-ähnliche Gegner an, die selbst Teil der Umgebung wirken.

Begleitet wird das Ganze von einem stilisierten „Slice of Life“-Ansatz, der das Spiel bewusst zwischen ruhiger Atmosphäre und actionreichen Momenten pendeln lässt. Unterstützt wird das Gameplay durch den Charakter „Slicer P“, der als zentraler Begleiter durch die zerstörte Welt führt.

Das Spiel ist ab sofort für Xbox Series X|S sowie im Xbox Game Pass verfügbar.