Mount and Blade 2: Bannerlord: Release-Termin im neuen Trailer verkündet

Schaut euch den neuen Trailer zu Mount and Blade 2: Bannerlord an und erfahrt den Termin für die Veröffentlichung des Mittelalterspiels.

Der mittelalterliche Kampfsimulator und Rollenspiel Mount and Blade 2: Bannerlord wird am 25. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC erscheinen.

Ein neuer Trailer zum Nachfolger von Mount and Blade: Warband verrät nicht nur den Termin, sondern zeigt auch neue Eindrücke des Spiels, das zeitlich 200 Jahre vor Mount and Blade spielt.

Ab 18:00 Uhr soll die Vorbestellung des Spiels in den digitalen Store möglich sein.