Mount & Blade II: Bannerlord: Brandneuer Trailer zum War Sails DLC

Neue Fraktion, Seeschlachten und nordische Schauplätze erwarten euch im Mount & Blade II: Bannerlord War Sails DLC.

Mit dem War Sails DLC für Mount & Blade II: Bannerlord erweitert TaleWorlds Entertainment das Spiel um eine neue nordisch inspirierte Fraktion sowie um umfangreiche Mechaniken für den Kampf zu Wasser. Die Erweiterung erscheint im Jahr 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die War Sails-Erweiterung stellt einen signifikanten Richtungswechsel in der Kriegsführung Calradians dar, indem sie zum ersten Mal Seeschlachten einführt.

Es gibt eine neue, von Wikingern inspirierte, Fraktion legendärer Seefahrer und Nahkämpfer sowie neue Küstenregionen, die es zu erkunden gilt. Spieler können Flotten kommandieren, an Seeschlachten teilnehmen, feindliche Schiffe entern und Blockaden organisieren – was eine neue strategische Dimension für die Kriegsführung sowohl zu See als auch zu Land hinzufügt.

Features:

Triff die Nords: Plane deinen Kurs auf das Königreich des Nordens, Heimat der furchtlosen Nords. Führe Handel, rekrutiere oder kämpfe in einem Land voller zackiger Berggipfel und eisiger Fjorde. Schließt du dich den Nords an oder beanspruchst du ihre Reichtümer für dich?

Plane deinen Kurs auf das Königreich des Nordens, Heimat der furchtlosen Nords. Führe Handel, rekrutiere oder kämpfe in einem Land voller zackiger Berggipfel und eisiger Fjorde. Schließt du dich den Nords an oder beanspruchst du ihre Reichtümer für dich? Meistere die Kunst der Seekriegsführung: War Sails führt Seekriegsführung inspiriert von mittelalterlichen Schlachten ein. Meistere Wind und Wetter, ramme oder entere Schiffe, mach den Feind bewegungsunfähig durch Abtrasieren der Ruder, Durchstoßen des Rumpfs oder Zerfetzen der Segel.

führt Seekriegsführung inspiriert von mittelalterlichen Schlachten ein. Meistere Wind und Wetter, ramme oder entere Schiffe, mach den Feind bewegungsunfähig durch Abtrasieren der Ruder, Durchstoßen des Rumpfs oder Zerfetzen der Segel. Erkunde eine noch größere Weltkarte: Calradia erhält im Dienst der Seekriegsführung eine nördliche See, Inseln, Flüsse und offene Gewässer. Segel um Hindernisse herum, verbessere die Nachschubsituation und stelle dich deinen Feinden zur See und zu Land.

Calradia erhält im Dienst der Seekriegsführung eine nördliche See, Inseln, Flüsse und offene Gewässer. Segel um Hindernisse herum, verbessere die Nachschubsituation und stelle dich deinen Feinden zur See und zu Land. Bau deine Flotte auf: Wähle aus 18 Schiffen, von denen jedes sich einzigartig anfühlt, und baue sie mit Belagerungsgeräten, Segeln oder Rammspornen aus. Erstehe neue Schiffe, baue Häfen aus und gewinne Schiffe oder Gallionsfiguren.

Wähle aus 18 Schiffen, von denen jedes sich einzigartig anfühlt, und baue sie mit Belagerungsgeräten, Segeln oder Rammspornen aus. Erstehe neue Schiffe, baue Häfen aus und gewinne Schiffe oder Gallionsfiguren. Brich auf eine Seefahrtskampagne auf: Bereise Flüsse und Meere, um tief ins feindliche Gebiert vorzudringen. Stelle sicher, dass die Nachschubrouten passen, versenke Feinde und errichte Blockaden um Städte. Aber Vorsicht: Stürme und Zermürbung bringen selbst die besten Pläne an ihre Grenzen.

Bereise Flüsse und Meere, um tief ins feindliche Gebiert vorzudringen. Stelle sicher, dass die Nachschubrouten passen, versenke Feinde und errichte Blockaden um Städte. Aber Vorsicht: Stürme und Zermürbung bringen selbst die besten Pläne an ihre Grenzen. Bau dein Arsenal aus: Sammle neue Begleiter, nordische Banner, Frisuren, Tattoos und Rüstungen. Entwickle seefahrerisches Geschick, schmiede einzigartige Waffen, führe neue Speere, Schwerter und Äxte, um Land und See zu beherrschen

Sammle neue Begleiter, nordische Banner, Frisuren, Tattoos und Rüstungen. Entwickle seefahrerisches Geschick, schmiede einzigartige Waffen, führe neue Speere, Schwerter und Äxte, um Land und See zu beherrschen Eine lebendige, sich ständig weiterentwickelnde Welt: Die seefahrerischen Systeme und Nords-Fraktion werden in die Welt von Bannerlord intergiert, wo sie Handel, Krieg und Diplomatie auf den Kopf stellen.

Zeitgleich mit War Sails erhält Bannerlord das große kostenlose Patch 1.3. Weitere geplante Updates führen neue Mechaniken ein, darunter Stealth und ein Verkleidungssystem, Zufallsevents, die Möglichkeit, zu verhandeln, sowie Verbesserungen des Kampfsystems. Details werden in der Zukunft enthüllt.

Das Spiel erschien ursprünglich im März 2020 im Steam Early Access und ging im Oktober 2022 auf Steam, PS5 und Xbox in die Vollversion.

Es kombiniert realistische, spannende Kämpfe, die ans Mittelalter angelehnt sind, mit tiefgründigen Strategieelementen auf dem riesigen Sandbox-Kontinent Calradia. Die Begeisterung für das Open World-Action-RPG ist weiterhin ungebrochen; mit bemerkenswert hohen Spielerzahlen und einer aktiven Modding-Community.