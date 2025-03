Mount & Blade II: Bannerlord: Details zur riesigen Seefahrer-Erweiterung

Mount & Blade II: Bannerlord erreicht fünf Millionen verkaufte Einheiten und lässt am 17. Juni eine große Seefahrts-Erweiterung mit Wikinger-Flair vom Stapel.

TaleWorlds Entertainment hat auf der Future Games Show War Sails enthüllt, wie wir bereits berichtet haben. Die riesige Seefahrer-Erweiterung erscheint für das beliebte Action-RPG Mount & Blade II: Bannerlord.

Der draufgängerische neue Trailer zeigt windgebeutelte mittelalterliche Flotten zu Beginn einer Seeschlacht. War Sails erscheint am 17. Juni 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam, begleitet von einem großen kostenlosen Update des Basisspiels.

TaleWorlds Entertainment hat zudem bestätigt, dass Mount & Blade II: Bannerlord offiziell mehr als fünf Millionen Einheiten verkauft hat (Game Pass und PS Plus nicht mit eingerechnet).

Der Ankündigungstrailer:

Die Erweiterung War Sails fügt der riesigen Welt von Calradia neuen strategischen Tiefgang hinzu; zum ersten Mal kommen nun Seeschlachten ins Spiel.

Es gibt eine neue, von Wikingern inspirierte, Fraktion legendärer Seefahrer und Nahkämpfer sowie neue Küstenregionen, die es zu erkunden gilt. Spieler können Flotten kommandieren, an Seeschlachten teilnehmen, feindliche Schiffe entern und Blockaden organisieren – mit Auswirkungen auf die Kriegsführung sowohl zu See als auch zu Land.

Langjährige Fans des Franchise werden sich wohl am meisten darüber freuen, dass die neuen Systeme sowie die Nord-Fraktion komplett in die Welt von Bannerlord integriert sind und dadurch Handel, Kriegsführung und Diplomatie reformieren.

Die Möglichkeit, Erkundung per Schiff durchzuführen, Seeblockaden aufzustellen und Schlachten auf der Wasseroberfläche zu führen, hat Einfluss auf die Kriegsführung überall in Calradia, nicht nur in den neuen Gebieten. Die Generäle müssen ihre Taktiken dementsprechend anpassen.

Features:

Triff die Nords: Plane deinen Kurs auf das Königreich des Nordens, Heimat der furchtlosen Nords. Führe Handel, rekrutiere oder kämpfe in einem Land voller zackiger Berggipfel und eisiger Fjorde. Schließt du dich den Nords an oder beanspruchst du ihre Reichtümer für dich?

Meistere die Kunst der Seekriegsführung: War Sails führt Seekriegsführung inspiriert von mittelalterlichen Schlachten ein. Meistere Wind und Wetter, ramme oder entere Schiffe, mach den Feind bewegungsunfähig durch Abtrasieren der Ruder, Durchstoßen des Rumpfs oder Zerfetzen der Segel.

Erkunde eine noch größere Weltkarte: Calradia erhält im Dienst der Seekriegsführung eine nördliche See, Inseln, Flüsse und offene Gewässer. Segel um Hindernisse herum, verbessere die Nachschubsituation und stelle dich deinen Feinden zur See und zu Land.

Bau deine Flotte auf: Wähle aus 18 Schiffen, von denen jedes sich einzigartig anfühlt, und baue sie mit Belagerungsgeräten, Segeln oder Rammspornen aus. Erstehe neue Schiffe, baue Häfen aus und gewinne Schiffe oder Gallionsfiguren.

Brich auf eine Seefahrtskampagne auf: Bereise Flüsse und Meere, um tief ins feindliche Gebiert vorzudringen. Stelle sicher, dass die Nachschubrouten passen, versenke Feinde und errichte Blockaden um Städte. Aber Vorsicht: Stürme und Zermürbung bringen selbst die besten Pläne an ihre Grenzen.

Bau dein Arsenal aus: Sammle neue Begleiter, nordische Banner, Frisuren, Tattoos und Rüstungen. Entwickle seefahrerisches Geschick, schmiede einzigartige Waffen, führe neue Speere, Schwerter und Äxte, um Land und See zu beherrschen

Eine lebendige, sich ständig weiterentwickelnde Welt: Die seefahrerischen Systeme und Nords-Fraktion werden in die Welt von Bannerlord intergiert, wo sie Handel, Krieg und Diplomatie auf den Kopf stellen.

Zeitgleich mit War Sails erhält Bannerlord das große kostenlose Patch 1.3.

Weitere geplante Updates führen neue Mechaniken ein, darunter Stealth und ein Verkleidungssystem für Dungeons und Verstecke, Zufallsevents integriert ins System der Charaktereigenschaften, die Möglichkeit, zu verhandeln, sowie zahlreiche Verbesserungen des Kampfsystems, neue Waffentypen und weitere Verbesserungen für Spieler und Modder. Details werden in der Zukunft enthüllt.

Mount & Blade II: Bannerlord erschien ursprünglich im März 2020 im Steam Early Access und ging im Oktober 2022 auf Steam, PS5 und Xbox in die Vollversion.

Es kombiniert realistische, spannende Kämpfe, die ans Mittelalter angelehnt sind, mit tiefgründigen Strategieelementen auf dem riesigen Sandbox-Kontinent Calradia. Die Begeisterung für das Open World-Action-RPG ist weiterhin ungebrochen; mit bemerkenswert hohen Spielerzahlen und einer aktiven Modding-Community.