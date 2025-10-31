Mount & Blade II: Bannerlord: Gameplay-Showcase zur Erweiterung War Sails

Mount & Blade II: Bannerlord – die nautische Erweiterung War Sails kommt am 26. November!

TaleWorlds Entertainment hat das erste Gameplay-Showcase für War Sails veröffentlicht, die mit Spannung erwartete Marine-Erweiterung für das erfolgreiche Strategie-Rollenspiel Mount & Blade II: Bannerlord, und bestätigt, dass diese am 26. November um 09:00 Uhr MEZ gleichzeitig für PC und Konsolen erscheinen wird.

Der Trailer zeigt eine intensive Schlacht entlang der Aserai-Küste, bei der die Flotte des Südlichen Imperiums mit den Streitkräften der Aserai in umkämpften Gewässern zusammenstößt. Beide Seiten befehligen verschiedene Schiffsklassen und setzen neue Waffen, Taktiken und Seefahrtswerkzeuge unter dynamischen Wetterbedingungen ein.

Die neue Erweiterung War Sails wird für 24,99 € für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, Epic Games Store und GoG veröffentlicht, zusammen mit einem umfangreichen kostenlosen Update für das Basisspiel.

Ein benutzerdefinierter Seeschlachtmodus ermöglicht es Spieler:innen, Flottengefechte auf Fluss-, Küsten- oder Hochseekarten sofort zu erstellen und zu befehligen – ideal, um Taktiken zu testen, mit Schiffsaufstellungen zu experimentieren oder ohne Kampagnenfortschritt direkt in die Action einzusteigen.

Features:

Triff die Nords: Plane deinen Kurs auf das Königreich des Nordens, Heimat der furchtlosen Nords. Führe Handel, rekrutiere oder kämpfe in einem Land voller zackiger Berggipfel und eisiger Fjorde. Schließt du dich den Nords an oder beanspruchst du ihre Reichtümer für dich?

Meistere die Kunst der Seekriegsführung: War Sails führt Seekriegsführung inspiriert von mittelalterlichen Schlachten ein. Meistere Wind und Wetter, ramme oder entere Schiffe, mach den Feind bewegungsunfähig durch Abtrasieren der Ruder, Durchstoßen des Rumpfs oder Zerfetzen der Segel.

Erkunde eine noch größere Weltkarte: Calradia erhält im Dienst der Seekriegsführung eine nördliche See, Inseln, Flüsse und offene Gewässer. Segel um Hindernisse herum, verbessere die Nachschubsituation und stelle dich deinen Feinden zur See und zu Land.

Bau deine Flotte auf: Wähle aus 18 Schiffen, von denen jedes sich einzigartig anfühlt, und baue sie mit Belagerungsgeräten, Segeln oder Rammspornen aus. Erstehe neue Schiffe, baue Häfen aus und gewinne Schiffe oder Gallionsfiguren.

Brich auf eine Seefahrtskampagne auf: Bereise Flüsse und Meere, um tief ins feindliche Gebiert vorzudringen. Stelle sicher, dass die Nachschubrouten passen, versenke Feinde und errichte Blockaden um Städte. Aber Vorsicht: Stürme und Zermürbung bringen selbst die besten Pläne an ihre Grenzen.

Bau dein Arsenal aus: Sammle neue Begleiter, nordische Banner, Frisuren, Tattoos und Rüstungen. Entwickle seefahrerisches Geschick, schmiede einzigartige Waffen, führe neue Speere, Schwerter und Äxte, um Land und See zu beherrschen.

Eine lebendige, sich ständig weiterentwickelnde Welt: Die seefahrerischen Systeme und die Nords-Fraktion werden in die Welt von Bannerlord intergiert, wo sie Handel, Krieg und Diplomatie auf den Kopf stellen.

Mount & Blade II: Bannerlord erschien ursprünglich im März 2020 im Steam Early Access und ging im Oktober 2022 auf Steam, PS5 und Xbox in die Vollversion.

Der Titel kombiniert realistische, spannende Kämpfe, die ans Mittelalter angelehnt sind, mit tiefgründigen Strategieelementen auf dem riesigen Sandbox-Kontinent Calradia. Die Begeisterung für das Open-World-Action-RPG ist weiterhin ungebrochen, mit bemerkenswert hohen Spielerzahlen und einer aktiven Modding-Community.

Den Gameplay-Showcase gibt es hier: