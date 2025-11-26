Mount & Blade II: Bannerlord: Große Erweiterung sticht in See

Die neue War Sails-Erweiterung für das erfolgreiche Strategie-Rollenspiel Mount & Blade II: Bannerlord erscheint, während die Marke von 6 Millionen verkauften Einheiten überschritten wird.

Es ist Zeit, den Kampf auf hoher See auszutragen! TaleWorlds Entertainment veröffentlicht heute War Sails, die erste große Erweiterung von Mount & Blade II: Bannerlord.

Die Erweiterung führt über die Küsten von Calradia hinaus – mit vollständig integrierten Seereisen, Schiffsanpassungen und großangelegten Seeschlachten sowie neu erschlossenen Gebieten im Norden und der von den Wikingern inspirierten Nords-Fraktion. War Sails stellt eine bedeutende Weiterentwicklung der Serie dar und eröffnet den Spielern in Calradia ambitionierte neue Horizonte.

Die neue Erweiterung War Sails ist für 24,99 € für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, Epic Games Store und GoG erhältlich.

Zur Feier der Veröffentlichung und anlässlich des Erreichens von weltweit über 6 Millionen verkauften Exemplaren von Mount & Blade II: Bannerlord gibt es für begrenzte Zeit einen Rabatt von 10 % auf War Sails.

Mount & Blade II: Bannerlord Features:

Triff die Nords: Plane deinen Kurs auf das Königreich des Nordens, Heimat der furchtlosen Nords. Führe Handel, rekrutiere oder kämpfe in einem Land voller zackiger Berggipfel und eisiger Fjorde. Schließt du dich den Nords an oder beanspruchst du ihre Reichtümer für dich?

Plane deinen Kurs auf das Königreich des Nordens, Heimat der furchtlosen Nords. Führe Handel, rekrutiere oder kämpfe in einem Land voller zackiger Berggipfel und eisiger Fjorde. Schließt du dich den Nords an oder beanspruchst du ihre Reichtümer für dich? Meistere die Kunst der Seekriegsführung: War Sails führt Seekriegsführung inspiriert von mittelalterlichen Schlachten ein. Meistere Wind und Wetter, ramme oder entere Schiffe, mach den Feind bewegungsunfähig durch Abtrasieren der Ruder, Durchstoßen des Rumpfs oder Zerfetzen der Segel.

War Sails führt Seekriegsführung inspiriert von mittelalterlichen Schlachten ein. Meistere Wind und Wetter, ramme oder entere Schiffe, mach den Feind bewegungsunfähig durch Abtrasieren der Ruder, Durchstoßen des Rumpfs oder Zerfetzen der Segel. Erkunde eine noch größere Weltkarte: Calradia erhält im Dienst der Seekriegsführung eine nördliche See, Inseln, Flüsse und offene Gewässer. Segel um Hindernisse herum, verbessere die Nachschubsituation und stelle dich deinen Feinden zur See und zu Land.

Calradia erhält im Dienst der Seekriegsführung eine nördliche See, Inseln, Flüsse und offene Gewässer. Segel um Hindernisse herum, verbessere die Nachschubsituation und stelle dich deinen Feinden zur See und zu Land. Bau deine Flotte auf: Wähle aus 18 Schiffen, von denen jedes sich einzigartig anfühlt, und baue sie mit Belagerungsgeräten, Segeln oder Rammspornen aus. Erstehe neue Schiffe, baue Häfen aus und gewinne Schiffe oder Gallionsfiguren.

Wähle aus 18 Schiffen, von denen jedes sich einzigartig anfühlt, und baue sie mit Belagerungsgeräten, Segeln oder Rammspornen aus. Erstehe neue Schiffe, baue Häfen aus und gewinne Schiffe oder Gallionsfiguren. Brich auf eine Seefahrtskampagne auf: Bereise Flüsse und Meere, um tief ins feindliche Gebiert vorzudringen. Stelle sicher, dass die Nachschubrouten passen, versenke Feinde und errichte Blockaden um Städte. Aber Vorsicht: Stürme und Zermürbung bringen selbst die besten Pläne an ihre Grenzen.

Bereise Flüsse und Meere, um tief ins feindliche Gebiert vorzudringen. Stelle sicher, dass die Nachschubrouten passen, versenke Feinde und errichte Blockaden um Städte. Aber Vorsicht: Stürme und Zermürbung bringen selbst die besten Pläne an ihre Grenzen. Bau dein Arsenal aus: Sammle neue Begleiter, nordische Banner, Frisuren, Tattoos und Rüstungen. Entwickle seefahrerisches Geschick, schmiede einzigartige Waffen, führe neue Speere, Schwerter und Äxte, um Land und See zu beherrschen.

Sammle neue Begleiter, nordische Banner, Frisuren, Tattoos und Rüstungen. Entwickle seefahrerisches Geschick, schmiede einzigartige Waffen, führe neue Speere, Schwerter und Äxte, um Land und See zu beherrschen. Eine lebendige, sich ständig weiterentwickelnde Welt: Die seefahrerischen Systeme und die Nords-Fraktion werden in die Welt von Bannerlord intergiert, wo sie Handel, Krieg und Diplomatie auf den Kopf stellen.

Die seefahrerischen Systeme und die Nords-Fraktion werden in die Welt von Bannerlord intergiert, wo sie Handel, Krieg und Diplomatie auf den Kopf stellen. Anpassbare Seeschlachten: Erstelle und kommandiere eigene Schlachten. Wähle einen Helden, Fraktion, Schiffe und Crew und lege Wind, Jahres- und Tageszeit in Fluss-, Küsten- oder offene See-Karten fest. Keine Kampagne notwendig.

Mount & Blade II: Bannerlord erschien ursprünglich im März 2020 im Steam Early Access und ging im Oktober 2022 auf Steam, PS5 und Xbox in die Vollversion. Der Titel kombiniert realistische, spannende Kämpfe, die ans Mittelalter angelehnt sind, mit tiefgründigen Strategieelementen auf dem riesigen Sandbox-Kontinent Calradia.

Die Begeisterung für das Open-World-Action-RPG ist weiterhin ungebrochen, mit bemerkenswert hohen Spielerzahlen und einer aktiven Modding-Community.