Mount & Blade II: Bannerlord: Zweites Gameplay-Video zur War Sails Erweiterung

Frische Spielszenen zu kommenden War Sails Erweiterung für Mount & Blade II: Bannerlord gibt es im neuen Video.

TaleWorlds Entertainment hat ein neues Gameplay-Video für War Sails veröffentlicht – die Marine-Erweiterung des Action- und Strategie-Rollenspiels Mount & Blade II: Bannerlord, das am 26. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, Epic Games Store und GoG zum Preis von 24,99 € erscheint.

Die Erweiterung wird zusammen mit einem großen kostenlosen Update für das Basisspiel veröffentlicht.

Das neue Video zeigt einige der spektakulärsten neuen Spielmechaniken von War Sails in einer spannenden nächtlichen Flussschlacht zwischen den Nords – einer neuen Fraktion, die mit der Erweiterung eingeführt wird – und den Khuzaits.

In einer tödlichen Schlacht in der Dunkelheit der Nacht kämpfen die beiden Fraktionen nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Wut der Elemente inmitten eines heftigen Gewitters.

Schiffe werden von lodernden Feuerpfeilen entzündet, Segel brennen und Schiffe versinken zum ersten Mal in der Geschichte der Serie in den Sturmwellen – das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die intensiven Seeschlachten, die die Spieler in War Sails erwarten.

Das ist im Video zu sehen:

Dieses Gameplay-Material zeigt eine Flussschlacht zwischen Khuzait und Nords. Der Spieler steuert die Khuzait mit einer Armee bestehend aus 3 Qalquk und 1 Dromakion (schwere Schiffe), 3 Sambuk (mittelschwer) und 1 östlichen Galeere (leicht), die mit Feuertöpfen als Ballista in den schweren Schiffen ausgerüstet sind.

Die Armee der Nords, die als Angreifer spielen, besteht aus 6 Drakkar (Schwer), 1 Langschiff (Mittel) und 1 Leichtes Langschiff (Leicht). Es ist eine nächtliche Schlacht, bei der beide Seiten mit Laternen auf ihren Schiffen ausgerüstet sind. Im Video sind brennende Segel und Schiffe zu sehen.