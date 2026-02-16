Mouse: P.I. For Hire: 12 Minuten Gameplay in zwei Videos

Gummischlauch‑Noir mit Troy Baker: Videos zeigen Bosskampf und komplette Mission aus Mouse: P.I. for Hire.

IGN First hat gleich zwei exklusive Gameplay‑Videos zu Mouse: P.I. for Hire im Februar veröffentlicht – dem kommenden Gummischlauch‑FPS mit Troy Baker als Detektiv Jack Pepper.

Beide Videos stammen aus der Mission Vaudeville, dem zweiten Einsatz der Kampagne und gleichzeitig dem ersten offiziellen Fall, den Jack übernimmt.

Im ersten Video gibt es 12 Minuten ungeschnittenes Gameplay, das den Stil des Spiels perfekt einfängt: Noir‑Atmosphäre, Cartoon‑Animationen im Rubberhose‑Look und schnelle First‑Person‑Action. Das zweite Video zeigt einen kompletten Bosskampf, ebenfalls exklusiv im Rahmen von IGN First.

Mouse: P.I. for Hire erscheint am 19. März für PC, PlayStation‑Plattformen, Xbox‑Plattformen und Nintendo Switch.