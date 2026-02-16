Mouse: P.I. For Hire: 12 Minuten Gameplay in zwei Videos

6 Autor: , in News / Mouse: P.I. For Hire
Übersicht
Image: PlaySide

Gummischlauch‑Noir mit Troy Baker: Videos zeigen Bosskampf und komplette Mission aus Mouse: P.I. for Hire.

IGN First hat gleich zwei exklusive Gameplay‑Videos zu Mouse: P.I. for Hire im Februar veröffentlicht – dem kommenden Gummischlauch‑FPS mit Troy Baker als Detektiv Jack Pepper.

Beide Videos stammen aus der Mission Vaudeville, dem zweiten Einsatz der Kampagne und gleichzeitig dem ersten offiziellen Fall, den Jack übernimmt.

Im ersten Video gibt es 12 Minuten ungeschnittenes Gameplay, das den Stil des Spiels perfekt einfängt: Noir‑Atmosphäre, Cartoon‑Animationen im Rubberhose‑Look und schnelle First‑Person‑Action. Das zweite Video zeigt einen kompletten Bosskampf, ebenfalls exklusiv im Rahmen von IGN First.

Mouse: P.I. for Hire erscheint am 19. März für PC, PlayStation‑Plattformen, Xbox‑Plattformen und Nintendo Switch.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Mouse: P.I. For Hire

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. RappScallion 22780 XP Nasenbohrer Level 2 | 16.02.2026 - 09:43 Uhr

    Wie lange ist das schon in Entwicklung? Erste Videos gab es schon vor zig Jahren.

    0
  5. Rotten 100565 XP Profi User | 16.02.2026 - 11:13 Uhr

    Is schon auf der Liste 😅 ✌🏻 freu mich schon auf März, die Videos sind top ✌🏻

    0
  6. Andaro 23885 XP Nasenbohrer Level 2 | 16.02.2026 - 12:15 Uhr

    Der Stil ist einfach richtig cool, ist auch schon auf meiner Wunschliste 😀

    0

Hinterlasse eine Antwort