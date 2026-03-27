Mouse: P.I. For Hire: Collector’s Edition enthüllt und vorbestellbar

Mouse P.I. For Hire erhält mit der Mouseburg Edition eine umfangreiche Collector’s Edition zum physischen Release im Juli.

Zwischen Jazz, Noir-Atmosphäre und handgezeichnetem Stil entsteht mit Mouse P.I. For Hire ein ungewöhnliches Abenteuer, das jetzt auch Sammler ins Visier nimmt. Entwickler Fumi Games hat offiziell eine umfangreiche Collector’s Edition angekündigt, die neben der digitalen Veröffentlichung für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt.

Der digitale Release des Spiels ist für den 16. April angesetzt. Wer jedoch zur physischen Version greifen möchte, muss sich etwas länger gedulden. Die sogenannte Mouseburg Edition erscheint am 10. Juli und bringt eine Reihe besonderer Inhalte mit, die das stilistische Konzept des Spiels erweitern.

Im Mittelpunkt steht natürlich das Hauptspiel selbst, ergänzt durch ausgewählte Sammlerstücke. Besonders hervor sticht eine 7-Zoll-Vinylplatte mit vier Tracks aus dem offiziellen Soundtrack. Neben Kompositionen von Patryk Scelina ist auch ein Stück der Electro-Swing-Gruppe Caravan Palace enthalten, das die musikalische Ausrichtung des Spiels unterstreicht.

Darüber hinaus enthält die Edition ein doppelseitiges Poster mit einer Karte von Mouseburg auf der Vorderseite und einer technischen Darstellung der Waffe des Protagonisten auf der Rückseite. Ergänzt wird das Paket durch ein gedrucktes Comicbuch inklusive Stickerbögen, das zusätzliche Einblicke in die Welt und Figuren liefert.

Auch Sammelfans kommen auf ihre Kosten. Insgesamt 33 Baseball-Sammelkarten im Mouseburg-Design greifen ein Minispiel aus dem Titel auf und übertragen dieses Konzept in die reale Welt. Abgerundet wird die Edition durch drei hochwertige Postkarten mit Motiven aus dem Spieluniversum.

Die physische Version kann aktuell für 54,99 Euro bei Amazon vorbestellt werden und erscheint ebenfalls für Xbox.