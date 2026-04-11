Mouse: P.I. For Hire: Enthüllt überraschend starke Grafikmodi für alle Plattformen

MOUSE: P.I. For Hire zeigt neue Details: Die vollständigen Grafik- und Performance-Ziele für PC und Konsolen wurden offiziell enthüllt. Kurz vor dem Release gibt es damit klare Einblicke, wie der Shooter auf Xbox, PlayStation, Switch und PC laufen wird.

Auf den aktuellen Konsolen setzt das Spiel auf flexible Grafikmodi mit klaren Prioritäten. Auf der Xbox Series X und vergleichbaren Plattformen sind sowohl ein Performance-Modus mit bis zu 120 FPS bei rund 1600p als auch ein Qualitätsmodus mit 4K-Auflösung bei 60 FPS vorgesehen.

Auch auf schwächeren Geräten bleibt die Auswahl erhalten, wobei hier niedrigere Auflösungen genutzt werden, um stabile Bildraten zu gewährleisten.

Für die Nintendo Switch 2 werden ebenfalls mehrere Optionen geboten. Spieler können zwischen 900p bei 60 FPS und 1440p bei etwa 40 FPS wählen, abhängig davon, ob im Handheld- oder Docked-Modus gespielt wird.

Auf dem PC zeigt sich das Spiel besonders zugänglich. Bereits mit moderater Hardware ist ein flüssiges Erlebnis möglich, während für Ultra-Einstellungen leistungsstärkere Komponenten erforderlich sind. Als Orientierung werden unter anderem eine GeForce RTX 3060 sowie 16 GB RAM für höhere Details empfohlen.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass der Titel auch auf Geräten wie dem Steam Deck spielbar ist, wo ein Ziel von rund 40 FPS angestrebt wird.

Neben den technischen Details fällt auch die vergleichsweise geringe Installationsgröße auf: Auf Xbox benötigt das Spiel lediglich etwa 13 GB Speicherplatz, was im Vergleich zu vielen aktuellen Titeln deutlich kompakter ausfällt.

Der Release von MOUSE: P.I. For Hire ist für den 16. April 2026 geplant und erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation, PC sowie weitere Plattformen.