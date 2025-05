Mouse: P.I. For Hire: Experimentelle Waffen im erweiterten Trailer enthüllt

MOUSE: P.I. For Hire, ein innovatives Noir-Abenteuer mit überraschenden Gameplay-Elementen, enthüllt exklusive experimentelle Waffen.

In der neuesten Präsentation von MOUSE: P.I. For Hire gewährt Fumi Games einen spannenden, exklusiven Einblick in die einzigartigen „Experimentellen Waffen“ des Spiels.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Jack Pepper, einem privaten Ermittler, der in einer von Noir inspirierten Stadt gegen Gangs, Mobs und Kriminelle kämpft. Das Spiel verspricht nicht nur packende Ermittlungen, sondern auch actiongeladene Kämpfe, in denen innovative Waffen zum Einsatz kommen.

Die „Experimentellen Waffen“ bieten eine besondere Dynamik im Spiel. Mit der COOL-D Freeze Gun kann Jack seine Feinde in riesige Eis-Pop-ähnliche Skulpturen verwandeln, was nicht nur visuell eindrucksvoll ist, sondern auch taktische Möglichkeiten eröffnet. Die CLEAN-D Turpentine Gun hingegen feuert toxisches Goop ab, das die Gegner buchstäblich auflöst und ihnen so eine gefährliche Wendung gibt. Eine weitere interessante Waffe ist die MIND-D Conscious Gun, die hypnotische Wellen abfeuert, mit denen Jack seine Feinde kontrollieren und sie gegen ihre eigenen Verbündeten einsetzen kann.

Mouse: P.I. For Hire ist ein actiongeladenes Noir-Abenteuer, das nicht nur durch seine tiefgründige Erzählung, sondern auch durch seine innovativen Waffen und die damit verbundene Spielmechanik begeistert. Das Spiel wird später im Jahr 2025 für Steam, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen. Fans von actionreichen Ermittlungsabenteuern dürfen sich auf ein aufregendes, einzigartiges Spielerlebnis freuen, das mit seiner Mischung aus Taktik, Kampf und interessanten Waffen neue Maßstäbe setzen könnte.