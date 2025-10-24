Mouse: P.I. For Hire: Gameplay-Trailer enthüllt neuen Release-Termin

Mouse: P.I. For Hire ist ein actiongeladener Ego-Shooter, der sich von den klassischen Cartoons der 1930er Jahre inspirieren lässt. Die schwarz-weißen Gummi-Schlauch-Grafiken sind Frame für Frame von Hand gezeichnet und sorgen für eine Vintage-Ästhetik.
Nachdem im Vorfeld schon eine Verschiebung auf das nächste Jahr mitgeteilt wurde, haben Fumi Games und Playside Studios jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der mit dem 19. März 2026 auch den neuen Release-Termin enthüllt.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich weiß nicht, ob man sich da nicht irgendwann satt sieht am S/W Look.
Genial wäre es doch, wenn es so Items geben würde, wodurch man kurzzeitig unbesiegbar wäre und dann alles in Farben sehen würde 😊
Das wird ein Geheimtipp nächstes Jahr, bis dahin sollten die Entwickler es ordentlich zum Laufen bringen.
Darauf warte ik gerne 😅 bin schon extrem gespannt darauf 🐙