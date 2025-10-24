Mouse: P.I. For Hire: Gameplay-Trailer enthüllt neuen Release-Termin

Der Cartoon-Shooter Mouse: P.I. For Hire präsentiert sich in einem neuen Gameplay-Trailer und wird im März 2026 erscheinen.

Mouse: P.I. For Hire ist ein actiongeladener Ego-Shooter, der sich von den klassischen Cartoons der 1930er Jahre inspirieren lässt. Die schwarz-weißen Gummi-Schlauch-Grafiken sind Frame für Frame von Hand gezeichnet und sorgen für eine Vintage-Ästhetik.

Nachdem im Vorfeld schon eine Verschiebung auf das nächste Jahr mitgeteilt wurde, haben Fumi Games und Playside Studios jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der mit dem 19. März 2026 auch den neuen Release-Termin enthüllt.