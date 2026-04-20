Mouse: P.I. For Hire: Hotfix v1.0.4 für Steam, PlayStation 5 und Xbox ausgerollt

MOUSE: P.I. For Hire erhält mit Hotfix v1.0.4 ein neues Update, das eine Reihe von Fehlern behebt und Verbesserungen auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S einführt. Auf Xbox soll die Aktualisierung im Laufe des nächsten Tages ausgerollt werden.

Das Update bringt unter anderem Anpassungen bei der Steuerung, sodass die Tastenbelegung nun auch für WASD frei angepasst werden kann. Gleichzeitig wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in eine Schleife geraten konnten, wenn sie Gamepad-Belegungen ändern wollten.

Auch technische Fehler wurden adressiert. Ein Absturz beim Start des Spiels auf dem PC wurde behoben, während Audio-Probleme bei Menüelementen wie Reglern und Waffenrad korrigiert wurden. Zusätzlich können Spieler die Datenerfassung nun auch im Einstellungsmenü deaktivieren und nicht mehr nur beim ersten Start.

Darüber hinaus wurden mehrere Probleme im Zusammenhang mit Trophäen und Erfolgen behoben. Spieler können nun Hinweise korrekt einsammeln, etwa beim Befreien des eingesperrten Polizisten in „Clergy Row“ sowie nach dem Gespräch mit dem Cheeselegger-Vorarbeiter im Level „The Old Subway“, wodurch Fortschritte bei „Our Lesser Brothers“ und „Secrets of the Shrew Shortage“ wieder möglich sind.

Auch auf Konsolen wurden spezifische Verbesserungen umgesetzt. Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S geraten beim Anpassen der Steuerung nicht länger in einen Softlock. Zusätzlich wurden verschiedene Grafik-Einstellungen angepasst, um das Spielerlebnis im Qualitätsmodus zu verbessern.

Mit Hotfix v1.0.4 wird MOUSE: P.I. For Hire damit stabiler und erhält mehrere gezielte Optimierungen für alle Plattformen.