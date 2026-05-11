Mouse: P.I. For Hire: Knackt 730.000 Verkäufe auf allen Plattformen

MOUSE: P.I. For Hire erzielt 730.000 Verkäufe und führt zu angehobener Umsatzprognose bei PlaySide Studios.

PlaySide Studios hat ein Update zur Performance von MOUSE: P.I. For Hire veröffentlicht und gleichzeitig die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr bis 30. Juni 2026 angehoben.

Seit dem Launch hat MOUSE: P.I. For Hire rund 730.000 Einheiten über alle Plattformen hinweg verkauft. Der Anteil der Konsolenverkäufe ist dabei auf 50 Prozent gestiegen, da das Spiel weiterhin stark auf den Storefronts von PlayStation und Xbox sichtbar bleibt.

Auch die Nutzerbewertungen fallen positiv aus. Auf Steam liegt der Titel bei einer „Sehr Positiv“-Bewertung mit 94 Prozent Zustimmung. Zusätzlich erreicht das Spiel nahezu perfekte Bewertungen im PlayStation Store und im Xbox Marketplace.

PlaySide-CEO Ben Skender betonte, dass die Entwicklung die Stärke der Marke sowie die konsequente Arbeit der Teams widerspiegle. Zudem verwies er auf das hohe Engagement der Spieler und die positive Resonanz über alle Plattformen hinweg. Die angehobene Umsatzprognose für FY26 begründet das Unternehmen mit der starken Launch-Phase und dem erwarteten weiteren kommerziellen Verlauf.

Parallel dazu arbeitet PlaySide Studios an weiteren Projekten, darunter Game of Thrones: War for Westeros, Titel aus dem Dumb Ways-Franchise sowie Dew.