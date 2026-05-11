Mouse: P.I. For Hire: Knackt 730.000 Verkäufe auf allen Plattformen

PlaySide Studios hat ein Update zur Performance von MOUSE: P.I. For Hire veröffentlicht und gleichzeitig die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr bis 30. Juni 2026 angehoben.
Seit dem Launch hat MOUSE: P.I. For Hire rund 730.000 Einheiten über alle Plattformen hinweg verkauft. Der Anteil der Konsolenverkäufe ist dabei auf 50 Prozent gestiegen, da das Spiel weiterhin stark auf den Storefronts von PlayStation und Xbox sichtbar bleibt.
Auch die Nutzerbewertungen fallen positiv aus. Auf Steam liegt der Titel bei einer „Sehr Positiv“-Bewertung mit 94 Prozent Zustimmung. Zusätzlich erreicht das Spiel nahezu perfekte Bewertungen im PlayStation Store und im Xbox Marketplace.
PlaySide-CEO Ben Skender betonte, dass die Entwicklung die Stärke der Marke sowie die konsequente Arbeit der Teams widerspiegle. Zudem verwies er auf das hohe Engagement der Spieler und die positive Resonanz über alle Plattformen hinweg. Die angehobene Umsatzprognose für FY26 begründet das Unternehmen mit der starken Launch-Phase und dem erwarteten weiteren kommerziellen Verlauf.
Parallel dazu arbeitet PlaySide Studios an weiteren Projekten, darunter Game of Thrones: War for Westeros, Titel aus dem Dumb Ways-Franchise sowie Dew.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist mal grafisch was anderes, zwar nicht meins aber trotzdem sind 730k für ein Studio dieser Größe ein Riesenerfolg.
Ich leg mir das auch noch zu.
Direkt zu Release geholt. War schon heiß drauf seitdem ich den ersten Trailer dazu gesehen habe. 😅
Ich hoffe da kommt noch der Blut Patch
Ich gehe mal „persönlich“ davon aus das Das Budget unter 10 Millionen liegt.
Also wird man damit schon längst im grünen Bereich liegen.
Ist definitiv nicht schlecht und macht auch Spaß. Auch direkt day one gekauft.
Schön dass man mit solch einer Zahl einen Erfolg einfahren kann, es geht auch ohne überladene Entwicklungskosten.
Glückwunsch. Ordentliche Verkaufszahlen für dieser Art Spiel von einem kleinerem Studio.