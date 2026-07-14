Mouse: P.I. For Hire: Knackt Meilenstein von mehr als eine Million Spieler

MOUSE: P.I. For Hire hat den nächsten Meilenstein erreicht und zählt über eine Million Spieler.

Für MOUSE: P.I. For Hire gibt es den nächsten Erfolg zu feiern. Das handgezeichnete Actionspiel hat inzwischen mehr als eine Million Spieler auf allen Plattformen erreicht.

Die Entwickler bedankten sich bei der Community für die Unterstützung und bezeichneten den Meilenstein als Ergebnis jahrelanger Arbeit und Leidenschaft.

Erst in der vergangenen Woche erhielt MOUSE: P.I. For Hire das bislang größte Update seiner Geschichte. Die Version 1.2.1 führte unter anderem die vielfach gewünschte Level-Revisit-Funktion ein, mit der bereits abgeschlossene Level erneut gespielt werden können, um verpasste Sammelobjekte und Nebenaufgaben nachzuholen.

Darüber hinaus brachte das Update zahlreiche Komfortfunktionen, Performance-Optimierungen sowie umfangreiche Fehlerbehebungen auf Xbox, PlayStation und PC.