Mouse: P.I. For Hire: Knackt Meilenstein von mehr als eine Million Spieler

5 Autor: , in News / Mouse: P.I. For Hire
Übersicht
Image: PlaySide

MOUSE: P.I. For Hire hat den nächsten Meilenstein erreicht und zählt über eine Million Spieler.

Für MOUSE: P.I. For Hire gibt es den nächsten Erfolg zu feiern. Das handgezeichnete Actionspiel hat inzwischen mehr als eine Million Spieler auf allen Plattformen erreicht.

Die Entwickler bedankten sich bei der Community für die Unterstützung und bezeichneten den Meilenstein als Ergebnis jahrelanger Arbeit und Leidenschaft.

Erst in der vergangenen Woche erhielt MOUSE: P.I. For Hire das bislang größte Update seiner Geschichte. Die Version 1.2.1 führte unter anderem die vielfach gewünschte Level-Revisit-Funktion ein, mit der bereits abgeschlossene Level erneut gespielt werden können, um verpasste Sammelobjekte und Nebenaufgaben nachzuholen.

Darüber hinaus brachte das Update zahlreiche Komfortfunktionen, Performance-Optimierungen sowie umfangreiche Fehlerbehebungen auf Xbox, PlayStation und PC.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Mouse: P.I. For Hire

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 497920 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 14.07.2026 - 14:59 Uhr

    Scheint gut zu laufen, werden mit der Zeit sicher noch einige Käufer hinzukommen.

    0

Hinterlasse eine Antwort