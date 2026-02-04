Mouse: P.I. For Hire: Neues Gameplay zeigt Mission Vaudeville

Zu Mouse: P.I. for Hire gibt es jetzt zwölf Minuten frisches Gameplay aus der Mission „Vaudeville“, dem ersten richtigen Fall von Detektiv Jack McKenzie. Das Material von IGN zeigt den markanten 1930er‑Jahre‑Cartoonstil, komplett handgezeichnet in Schwarz‑Weiß, kombiniert mit einer noirigen Kriminalgeschichte.
Trotz des Vintage‑Looks bleibt das Spiel ein waschechter Ego‑Shooter, in dem Jack mit überdrehten Cartoon‑Waffen, Power‑ups und viel Stil durch eine korrupte Stadt kämpft, begleitet von einem Big‑Band‑Jazz‑Soundtrack.
Bis jetze mein most wanted game für dieses Jahr 😅
Hab ich echt Lust drauf.
Sieht richtig gut aus, freue mich drauf.
Oh schön, auf das Spiel freu ich mich auch sehr 🙂
Sieht richtig gut aus.
Das sieht richtig nach Spaß aus. 👌
Also darüber, dass das Spiel zu bunt wäre kann sich wenigstens keiner beklagen.