Mouse: P.I. For Hire: Neues Gameplay zeigt Mission Vaudeville

Gameplay aus der Mission „Vaudeville“ liefert einen intensiven Blick auf Stil, Action und Atmosphäre des handgezeichneten Cartoon‑Shooters Mouse: P.I. for Hire.

Zu Mouse: P.I. for Hire gibt es jetzt zwölf Minuten frisches Gameplay aus der Mission „Vaudeville“, dem ersten richtigen Fall von Detektiv Jack McKenzie. Das Material von IGN zeigt den markanten 1930er‑Jahre‑Cartoonstil, komplett handgezeichnet in Schwarz‑Weiß, kombiniert mit einer noirigen Kriminalgeschichte.

Trotz des Vintage‑Looks bleibt das Spiel ein waschechter Ego‑Shooter, in dem Jack mit überdrehten Cartoon‑Waffen, Power‑ups und viel Stil durch eine korrupte Stadt kämpft, begleitet von einem Big‑Band‑Jazz‑Soundtrack.