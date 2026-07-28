Mouse: P.I. For Hire: Patch 1.2.2 nimmt sich Bosskampf, Abstürze und Sammelobjekte vor

Mit MOUSE: P.I. For Hire geht die nächste Fehlerjagd in die entscheidende Runde. Patch 1.2.2 ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam verfügbar und bringt zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich.
Der Patch kümmert sich um Probleme in den Bereichen Gameplay, Spielfortschritt, Stabilität, Benutzeroberfläche, Lokalisierung sowie Steuerung und Eingabe.
Unter anderem wurde ein Fehler behoben, durch den die Anzeige der gesammelten Objekte nach erneuten Besuchen bereits abgeschlossener Level nicht korrekt aktualisiert wurde.
Auch der Robo-Betty-Bosskampf wurde überarbeitet. Hier konnten zuvor Probleme bei der Wegfindung auftreten.
Zusätzlich behebt Patch 1.2.2 mehrere Abstürze im Zusammenhang mit dem Schlossknacken-Minispiel.
Die Nintendo Switch 2 erhält das Update etwas später. Diese Version soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, ein konkreter Termin steht noch aus.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich muss mir das auch endlich kaufen, aber es kommen einfach zu viele gute Spiele raus.
Steht noch auf meiner Liste, vielleicht kommt es mal Ende des Jahres im Angebot.
Ich kann’s nur empfehlen, hatte meinen Spaß damit.
sehr schön, muss ich immer noch nachholen
will ich mir auch noch holen warte aber auf einen guten Sale