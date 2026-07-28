Mouse: P.I. For Hire: Patch 1.2.2 nimmt sich Bosskampf, Abstürze und Sammelobjekte vor

5 Autor: , in News / Mouse: P.I. For Hire
Übersicht
Image: PlaySide

Patch 1.2.2 für MOUSE: P.I. For Hire behebt zahlreiche Fehler bei Gameplay, Fortschritt und Stabilität und ist ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich.

Mit MOUSE: P.I. For Hire geht die nächste Fehlerjagd in die entscheidende Runde. Patch 1.2.2 ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam verfügbar und bringt zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich.

Der Patch kümmert sich um Probleme in den Bereichen Gameplay, Spielfortschritt, Stabilität, Benutzeroberfläche, Lokalisierung sowie Steuerung und Eingabe.

Unter anderem wurde ein Fehler behoben, durch den die Anzeige der gesammelten Objekte nach erneuten Besuchen bereits abgeschlossener Level nicht korrekt aktualisiert wurde.

Auch der Robo-Betty-Bosskampf wurde überarbeitet. Hier konnten zuvor Probleme bei der Wegfindung auftreten.

Zusätzlich behebt Patch 1.2.2 mehrere Abstürze im Zusammenhang mit dem Schlossknacken-Minispiel.

Die Nintendo Switch 2 erhält das Update etwas später. Diese Version soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, ein konkreter Termin steht noch aus.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Mouse: P.I. For Hire

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Devilsgift 159705 XP God-at-Arms Onyx | 28.07.2026 - 10:46 Uhr

    Ich muss mir das auch endlich kaufen, aber es kommen einfach zu viele gute Spiele raus.

    0
  2. Katanameister 516040 XP Xboxdynasty MVP Silber | 28.07.2026 - 11:44 Uhr

    Steht noch auf meiner Liste, vielleicht kommt es mal Ende des Jahres im Angebot.

    1
  4. Ralle89 207820 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.07.2026 - 18:26 Uhr

    will ich mir auch noch holen warte aber auf einen guten Sale

    0

Hinterlasse eine Antwort