Mouse: P.I. For Hire: Patch 1.2.2 nimmt sich Bosskampf, Abstürze und Sammelobjekte vor

Patch 1.2.2 für MOUSE: P.I. For Hire behebt zahlreiche Fehler bei Gameplay, Fortschritt und Stabilität und ist ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich.

Mit MOUSE: P.I. For Hire geht die nächste Fehlerjagd in die entscheidende Runde. Patch 1.2.2 ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam verfügbar und bringt zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich.

Der Patch kümmert sich um Probleme in den Bereichen Gameplay, Spielfortschritt, Stabilität, Benutzeroberfläche, Lokalisierung sowie Steuerung und Eingabe.

Unter anderem wurde ein Fehler behoben, durch den die Anzeige der gesammelten Objekte nach erneuten Besuchen bereits abgeschlossener Level nicht korrekt aktualisiert wurde.

Auch der Robo-Betty-Bosskampf wurde überarbeitet. Hier konnten zuvor Probleme bei der Wegfindung auftreten.

Zusätzlich behebt Patch 1.2.2 mehrere Abstürze im Zusammenhang mit dem Schlossknacken-Minispiel.

Die Nintendo Switch 2 erhält das Update etwas später. Diese Version soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, ein konkreter Termin steht noch aus.