Mouse: P.I. For Hire: Release rückt um vier Wochen nach hinten

Fumi Games und Playside Studios benötigen zusätzlichen Feinschliff und datieren den Launch mit dem 16. April 2026 kurzfristig neu.

Der Cartoon‑Shooter Mouse: P.I. For Hire erscheint später als geplant. Statt des ursprünglich vorgesehenen Veröffentlichungstermins am 19. März 2026 haben Fumi Games und Playside Studios den Release um rund vier Wochen verschoben.

Als Grund nennen die Entwickler einen letzten, notwendigen Feinschliff, der sicherstellen soll, dass das Spiel zum Launch den eigenen Qualitätsansprüchen entspricht.

Der neue Termin für PC und Konsolen ist der 16. April 2026. Man betont, dass die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt wird, um das Spielerlebnis weiter zu optimieren und technische sowie spielerische Details auszubessern. Inhaltliche Änderungen oder strategische Gründe wurden nicht genannt.

Mit der Verschiebung bleibt Mouse: P.I. For Hire weiterhin eines der stilistisch auffälligsten Indie‑Projekte dieses Jahres, nun jedoch mit etwas mehr Abstand zu anderen März‑Veröffentlichungen.