Mouse: P.I. For Hire: Sammelt Top-Wertungen – Accolades-Trailer zeigt Pressestimmen

Positive Kritikerstimmen rücken das stylische Noir-Abenteuer MOUSE: P.I. For Hire erneut ins Rampenlicht. Ein neuer Trailer fasst die bisherigen Bewertungen zu MOUSE: P.I. For Hire kompakt zusammen und unterstreicht die Resonanz aus der Fachpresse.

Im Mittelpunkt des Videos stehen ausgewählte Zitate und Einschätzungen von Kritikern, die das Spiel für seine visuelle Präsentation und seinen Stil hervorheben. Der Trailer kombiniert diese Pressestimmen mit weiteren Gameplay-Eindrücken und setzt den Fokus klar auf die bisherigen Reaktionen rund um den Titel.