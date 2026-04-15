Mouse: P.I. For Hire: Starke Wertungen für den 1930er-Jahre-Shooter

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Image: PlaySide

Mouse P.I. For Hire startet mit soliden bis starken Reviews und bringt den Stil klassischer 1930er Jahre Cartoons in ein modernes Shooter-Erlebnis.

Mit dem bevorstehenden Release von Mouse: P.I. For Hire rückt ein außergewöhnlicher Genre-Mix in den Fokus, der visuell vollständig auf den Stil klassischer Schwarz-Weiß-Cartoons der 1930er Jahre setzt. Der Shooter erscheint morgen für PC und Konsolen und verbindet nostalgische Animation mit moderner Action-Gameplay-Struktur.

Die ersten internationalen Testberichte zeichnen ein überwiegend positives Bild. Besonders auffällig ist dabei die stilistische Umsetzung, die den sogenannten Gummischlauch-Look konsequent in ein interaktives Spielerlebnis überträgt.

Auf Metacritic erreicht Mouse P.I. For Hire aktuell einen Score von 81 Punkten für die PC-Version, während die PlayStation-5-Fassung bei 75 Punkten liegt. Damit zeigt sich eine leicht unterschiedliche Wahrnehmung je nach Plattform, bleibt jedoch insgesamt im soliden bis guten Bewertungsbereich.

Auch auf OpenCritic fällt das Bild ähnlich aus. Dort liegt die durchschnittliche Bewertung derzeit bei 83 Punkten, was den positiven Gesamteindruck der internationalen Kritiken weiter untermauert und das Interesse am Release zusätzlich verstärkt.

Mit dem offiziellen Start am morgigen Tag positioniert sich Mouse: P.I. For Hire damit als einer der auffälligsten Stil-Shooter der aktuellen Veröffentlichungsphase, der vor allem durch seine außergewöhnliche visuelle Identität hervorsticht.

Mouse P.I. For Hire – Medaillenspiegel

  • Destructoid 95/100
  • DualShockers 9,5/10
  • CGMagazine 9,5/10
  • TechRaptor 9/10
  • GamingBolt 9/10
  • GamingTrend 90/100
  • Worth Playing 9/10
  • Console Creatures 9/10
  • PC Gamer 86/100
  • DayOne8,5/10
  • GameSpot 8/10
  • Xbox Achievements 80/100
  • IGN 6/10

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35 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ranzeweih 153295 XP God-at-Arms Silber | 15.04.2026 - 17:35 Uhr

    Den Grafikstil find ich klasse! Muß ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen.

    0
  3. EdgarAllanFloh 122180 XP Man-at-Arms Bronze | 15.04.2026 - 17:49 Uhr

    Wenn IGN nur ne 6 von 10 gibt, muss es gut sein. Gamestar und PC Games geben dem Spiel eine 85 bzw. 8.5. Wer auf Boomer Shooter steht, dürfte auf seine Kosten kommen. Mein Genre ist es nicht ganz.

    0
  6. RappScallion 36080 XP Bobby Car Raser | 15.04.2026 - 18:23 Uhr

    Seltsame Diskrepanz in den Wertungen. Wenn Spiele mit so starkem Kontrast bewertet werden, stimmt da meistens irgendwas nicht. Dann geh ich persönlich davon aus, dass die vielen guten Wertungen vielleicht etwas überzogen sind, einfach weil man hyped ist, oder das Game sympathisch ist. Ist eh seltsam, dass da bis auf IGN nur Topwertungen stehen, aber die PS5 Version hat dann nen Schnitt von 75.

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    • Lord Maternus 368305 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.04.2026 - 18:36 Uhr
      Antwort auf RappScallion

      Es sind subjektive Wertungen von vollkommen Fremden, die zu einem großen Teil davon profitieren, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen.

      Wieso sollte man darauf überhaupt achten oder Wert legen?

      0
  7. Hattori Hanzo 38005 XP Bobby Car Rennfahrer | 15.04.2026 - 18:41 Uhr

    Ich finde das Spiel optisch sehr interessant, befürchte aber mich nach 20 min satt gesehen zu haben. Muss darum bei mir warten, deutlicher billigerer Salekandidat.

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