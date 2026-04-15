Mouse: P.I. For Hire: Starke Wertungen für den 1930er-Jahre-Shooter

Mouse P.I. For Hire startet mit soliden bis starken Reviews und bringt den Stil klassischer 1930er Jahre Cartoons in ein modernes Shooter-Erlebnis.

Mit dem bevorstehenden Release von Mouse: P.I. For Hire rückt ein außergewöhnlicher Genre-Mix in den Fokus, der visuell vollständig auf den Stil klassischer Schwarz-Weiß-Cartoons der 1930er Jahre setzt. Der Shooter erscheint morgen für PC und Konsolen und verbindet nostalgische Animation mit moderner Action-Gameplay-Struktur.

Die ersten internationalen Testberichte zeichnen ein überwiegend positives Bild. Besonders auffällig ist dabei die stilistische Umsetzung, die den sogenannten Gummischlauch-Look konsequent in ein interaktives Spielerlebnis überträgt.

Auf Metacritic erreicht Mouse P.I. For Hire aktuell einen Score von 81 Punkten für die PC-Version, während die PlayStation-5-Fassung bei 75 Punkten liegt. Damit zeigt sich eine leicht unterschiedliche Wahrnehmung je nach Plattform, bleibt jedoch insgesamt im soliden bis guten Bewertungsbereich.

Auch auf OpenCritic fällt das Bild ähnlich aus. Dort liegt die durchschnittliche Bewertung derzeit bei 83 Punkten, was den positiven Gesamteindruck der internationalen Kritiken weiter untermauert und das Interesse am Release zusätzlich verstärkt.

Mit dem offiziellen Start am morgigen Tag positioniert sich Mouse: P.I. For Hire damit als einer der auffälligsten Stil-Shooter der aktuellen Veröffentlichungsphase, der vor allem durch seine außergewöhnliche visuelle Identität hervorsticht.

Mouse P.I. For Hire – Medaillenspiegel

Destructoid 95/100

DualShockers 9,5/10

CGMagazine 9,5/10

TechRaptor 9/10

GamingBolt 9/10

GamingTrend 90/100

Worth Playing 9/10

Console Creatures 9/10

PC Gamer 86/100

DayOne8,5/10

GameSpot 8/10

Xbox Achievements 80/100

IGN 6/10