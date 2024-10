Mouse: P.I. For Hire: Trailer verkündet Konsolen-Release für 2025

Extrablatt, Extrablatt! Lest alles über die wichtigsten Neuigkeiten, die während der Xbox Partner Preview enthüllt wurden! Das düstere und noir-lastige FPS MOUSE: P.I. For Hire wird Jahr 2025 auf Konsolen (zusätzlich zu Steam) auf den Markt kommen.

In MOUSE: P.I. For Hire schlüpft ihr in die Rolle des Privatdetektivs Jack Pepper und erkundet Mouseburg, eine Noir-Stadt, in der es von Gangs, Mafia-Gewalt und einer Vielzahl von Charakteren aus dem kriminellen Milieu nur so wimmelt. Nutzt ein ganzes Arsenal an Waffen, Power-Ups und Sprengstoff, um dunkle Geheimnisse zu lüften und nach Gerechtigkeit zu suchen.

MOUSE: P.I. For Hire erscheint im Jahr 2025 auf Steam und Konsolen. FPS-Enthusiasten, die bereit sind, Verbrechen zu untersuchen, können sich das Spiel auf Steam und Xbox wünschen.