Mouse: P.I. For Hire: Video blickt hinter die Kulissen des Shooters

In einer Studio-Tour hat das Xbox-Team Fumi Games besucht, um tief in die Entwicklung von Mouse: P.I. For Hire einzutauchen.

Mouse: P.I. For Hire ist ein rasanter Ego-Shooter, entwickelt von Fumi Games, der sich stilistisch an den klassischen Cartoons der 1930er Jahre orientiert. Mit handgezeichneter Gummischlauch-Animation, einer spannenden Detektivgeschichte im Noir-Stil sowie verrückten Cartoon-Waffen und Power-ups bietet das Spiel ein einzigartiges visuelles und spielerisches Erlebnis.

In einer ausführlichen Studio-Tour des Xbox-Teams gewähren die Entwickler spannende Einblicke in die Entstehung des Spiels. Sie sprechen über die liebevoll gestaltete Grafik, die düstere Story rund um den tierischen Privatdetektiv und die temporeichen Kämpfe, die das Gameplay prägen.

Der Release von Mouse: P.I. For Hire für Xbox Series X|S ist für den 19. März 2026 geplant.