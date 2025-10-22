Mouse: P.I. For Hire: Zeichentrick-Shooter verschoben

Fumi Games und Playside Studios haben Fans über die Verschiebung von Mouse: P.I. For Hire informiert.
Ursprünglich für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen, wird der Shooter im Stil alter Zeichentrickfilme erst Anfang 2026 erscheinen.
Die bestmögliche Spielerfahrung habe oberste Priorität, so die Begründung des Entwicklers. Die neu hinzugewonnene Zeit wird dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.
Am Donnerstag wird Mouse: P.I. For Hire beim Galaxis Gaming Showcase vertreten sein.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial, sie sollen sich genug Zeit nehmen für eine erfolgreiche Veröffentlichung.
Zwar schade, habe mich drauf gefreut. Aber mit meiner Xbox wird es nun wirklich nicht langweilig, von daher verschmerzbar. Sollen sie lieber das Spiel komplett fertigstellen 🙂
Kann och gut damit leben das et später kommt solange et jut wird ✌🏻😅
Das hat mir echt gefallen, wie es angekündigt wurde. Habe kein Problem mit einer Verschiebung.
Ein paar Monate länger sind dann wohl auch noch zu verkraften. Hoffentlich wird das Spiel gut 🥰
Lieber verschieben als das Nachsehen haben, alles richtig gemacht. Und es gibt ja genug zu zocken. 😉
Die Wartezeit wird schon irgendwie überbrückt 😅 gibt noch einiges nachzuholen bis dahin ✌🏻 danke für die Info
Schade. Was ich bisher gesehen habe, gefällt mir.
Schade,sieht spannend aus.
Aber lieber verschieben als unspielbar aufn Markt bringen oder ähnliches.
Habe es eh nicht eilig damit. Aber Interesse durchaus 🥳