Mouse: P.I. For Hire: Zeichentrick-Shooter verschoben

Nicht mehr in diesem Jahr wird der Mouse: P.I. For Hire erscheinen, wie der Entwickler jetzt mitteilt.

Fumi Games und Playside Studios haben Fans über die Verschiebung von Mouse: P.I. For Hire informiert.

Ursprünglich für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen, wird der Shooter im Stil alter Zeichentrickfilme erst Anfang 2026 erscheinen.

Die bestmögliche Spielerfahrung habe oberste Priorität, so die Begründung des Entwicklers. Die neu hinzugewonnene Zeit wird dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Am Donnerstag wird Mouse: P.I. For Hire beim Galaxis Gaming Showcase vertreten sein.

  1. Katanameister 227380 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.10.2025 - 19:08 Uhr

    Das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial, sie sollen sich genug Zeit nehmen für eine erfolgreiche Veröffentlichung.

  2. Robilein 1169910 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.10.2025 - 19:09 Uhr

    Zwar schade, habe mich drauf gefreut. Aber mit meiner Xbox wird es nun wirklich nicht langweilig, von daher verschmerzbar. Sollen sie lieber das Spiel komplett fertigstellen 🙂

    • Rotten 74525 XP Tastenakrobat Level 2 | 22.10.2025 - 20:47 Uhr
      Kann och gut damit leben das et später kommt solange et jut wird ✌🏻😅

  3. Lord Hektor 319570 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.10.2025 - 19:31 Uhr

    Das hat mir echt gefallen, wie es angekündigt wurde. Habe kein Problem mit einer Verschiebung.

  4. wussii 46090 XP Hooligan Treter | 22.10.2025 - 19:52 Uhr

    Ein paar Monate länger sind dann wohl auch noch zu verkraften. Hoffentlich wird das Spiel gut 🥰

  5. Mr Poppell 94680 XP Posting Machine Level 2 | 22.10.2025 - 20:27 Uhr

    Lieber verschieben als das Nachsehen haben, alles richtig gemacht. Und es gibt ja genug zu zocken. 😉

  6. Rotten 74525 XP Tastenakrobat Level 2 | 22.10.2025 - 20:48 Uhr

    Die Wartezeit wird schon irgendwie überbrückt 😅 gibt noch einiges nachzuholen bis dahin ✌🏻 danke für die Info

  7. buimui 440530 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 22.10.2025 - 21:22 Uhr

    Schade. Was ich bisher gesehen habe, gefällt mir.

  8. ShadowTerror90 55350 XP Nachwuchsadmin 7+ | 22.10.2025 - 21:47 Uhr

    Schade,sieht spannend aus.

    Aber lieber verschieben als unspielbar aufn Markt bringen oder ähnliches.

