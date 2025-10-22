Mouse: P.I. For Hire: Zeichentrick-Shooter verschoben

Nicht mehr in diesem Jahr wird der Mouse: P.I. For Hire erscheinen, wie der Entwickler jetzt mitteilt.

Fumi Games und Playside Studios haben Fans über die Verschiebung von Mouse: P.I. For Hire informiert.

Ursprünglich für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen, wird der Shooter im Stil alter Zeichentrickfilme erst Anfang 2026 erscheinen.

Die bestmögliche Spielerfahrung habe oberste Priorität, so die Begründung des Entwicklers. Die neu hinzugewonnene Zeit wird dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Am Donnerstag wird Mouse: P.I. For Hire beim Galaxis Gaming Showcase vertreten sein.